Cote d'Ivoire: Bouaké - Le DG de la Police nationale échange avec les chefs de service et commandants d'unité

Le patron de la Police nationale a échangé avec les chefs de service et commandants d'unité de la Préfecture de Police de Bouaké sur les défis sécuritaires de la ville. Une rencontre placée sous le signe de l'écoute, de la mobilisation et du professionnalisme.

Le Directeur général de la Police nationale, l'Administrateur général de Police Youssouf Kouyaté, a rencontré, dimanche 6 septembre 2026, les chefs de service et commandants d'unité de la Préfecture de Police de Bouaké. Cette séance de travail a permis de faire le point sur les questions sécuritaires dans la deuxième ville du pays et de rappeler les exigences liées à l'exercice du métier de policier.

Accompagné de son adjoint chargé de la Sécurité publique, le patron de la Police nationale s'est entretenu avec ses collaborateurs sur les réalités sécuritaires de Bouaké. Les échanges ont notamment porté sur les actions menées sur le terrain ainsi que sur les dispositions à renforcer pour préserver la quiétude des populations.

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À cette occasion, Youssouf Kouyaté a salué les efforts consentis par les responsables des différentes unités. Il les a félicités pour le travail accompli et les a encouragés à maintenir leur engagement au service de la sécurité des personnes et des biens.

La rencontre a également été marquée par la présence du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, par ailleurs maire de la ville de Bouaké.

Venu apporter son soutien au Directeur général de la Police nationale, l'édile s'est réjoui de la situation sécuritaire de la commune et des mesures mises en oeuvre en faveur du bien-être des populations.

Cette visite traduit, selon les faits rapportés, l'importance accordée à la collaboration entre les autorités administratives, municipales et les forces de sécurité dans la consolidation de la paix sociale et de la tranquillité publique à Bouaké.

Au terme de la rencontre, le Directeur général de la Police nationale a exhorté l'ensemble de ses collaborateurs à faire preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs missions.

Il les a également invités à rester mobilisés et à poursuivre leurs efforts afin de répondre efficacement aux attentes des populations.

À travers cette rencontre, la hiérarchie policière entend ainsi maintenir une dynamique de proximité, de responsabilité et d'efficacité dans la gestion des enjeux sécuritaires de Bouaké.