Cote d'Ivoire: Protection sanitaire - Kofikro sensibilisé aux dangers du VIH-SIDA et aux risques électriques

Les populations de Kofikro, dans la sous-préfecture de Bingerville, ont bénéficié d'une campagne de sensibilisation axée sur la lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles (Ist), le VIH-Sida, la prévention des risques électriques et la promotion de l'efficacité énergétique le samedi 5 septembre 2026.

Cette initiative est portée par l'Ong Internationale pour la Promotion de la Santé et des Droits Humains (Ipsdh), en partenariat avec Côte d'Ivoire Énergie.

La campagne a débuté par une session pratique consacrée aux IST et au VIH-Sida. Les participants ont reçu des informations sur les méthodes de prévention et ont assisté à des démonstrations portant sur l'utilisation correcte des préservatifs masculins et féminins.

Prenant la parole au nom du chef du village, empêché pour des raisons de santé, le président des jeunes de Koffikro, Pidy Privat, a salué cette initiative qu'il juge bénéfique pour la communauté. Il a exprimé sa gratitude à l'Ong Ipsdh et à ses partenaires pour avoir choisi Kofikro comme site de cette campagne de sensibilisation.

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Selon lui, la question des risques électriques mérite une attention particulière dans ce village électrifié depuis une dizaine d'années. Avec la multiplication des branchements dans les ménages, les populations doivent être davantage informées afin de prévenir les incendies, les courts-circuits et les accidents liés à une mauvaise utilisation de l'électricité.

De son côté, Josiane Koudou, présidente de l'Ong Ipsdh, a rappelé l'importance de poursuivre les actions de sensibilisation contre le VIH-Sida, qui demeure un problème de santé publique. Elle a également insisté sur la nécessité de sensibiliser les populations aux dangers liés à l'électricité.

« L'électricité est un facteur de développement et contribue à l'amélioration des conditions de vie. Cependant, elle peut aussi représenter un danger lorsqu'elle est mal utilisée », a-t-elle indiqué, évoquant les nombreux incendies enregistrés ces dernières années dans plusieurs localités du pays.

Représentant le sous-préfet de Bingerville, Koné Reine a salué une initiative qui répond à deux préoccupations majeures : la santé publique et la sécurité des populations. Elle a encouragé les participants à s'approprier les messages transmis au cours de cette campagne et à les relayer auprès de leurs familles et de leurs communautés.

« La lutte contre le VIH-Sida et les Ist demeure un enjeu important, notamment pour les jeunes. Dans le même temps, la prévention des risques électriques et la promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie sont essentielles pour la sécurité et le bien-être des populations », a-t-elle souligné.

Au terme de son intervention, la représentante du sous-préfet a officiellement déclaré ouverte la campagne de sensibilisation, tout en formulant le voeu que les enseignements dispensés contribuent à renforcer la sécurité sanitaire et électrique des populations de Kofikro.

Kouman Soualio, de la Cie, representant CI-Energie, dans son sensibilisation, à fait une une synthèse claire et exploitable sur la prévention des risques électriques et la promotion de l'efficacité énergétique. Deux enjeux majeurs pour la sécurité des personnes et la maîtrise de la consommation d'énergie.

Il a instruit le public sur les bonnes pratiques de sécurité et de consommation responsable. Cette démarche a-t-il mentionné, vise à réduire les accidents liés à l'électricité, protéger les personnes et les équipements, tout en diminuant les dépenses énergétiques de l'entreprise. Ainsi, grâce à cette campagne d'information et l'adoption d'écogestes, chaque participant est devenu un acteur de la sécurité et du développement durable.