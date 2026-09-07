Cote d'Ivoire: Cinéma - Ébinto, le roman qui a marqué des générations, s'offre une nouvelle vie

Des bancs de l'école aux écrans de cinéma, Ébinto s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire.

L'adaptation cinématographique du célèbre roman Les Frasques d'Ébinto, d'Amadou Koné, a franchi une étape importante avec le dévoilement, cet été, de son teaser à Paris. Un rendez-vous qui a ravivé les souvenirs de plusieurs générations de lecteurs et confirmé l'attente autour de cette production ivoirienne.

La cérémonie officielle de présentation de l'avant-première s'est tenue en présence de S.E.M. Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, de l'équipe de production, de professionnels des médias, d'acteurs culturels et de nombreux membres de la diaspora ivoirienne.

Dans la salle, la forte mobilisation, notamment celle des jeunes, a témoigné de l'intérêt suscité par le projet. Une réception encourageante pour cette oeuvre appelée à faire le pont entre littérature et cinéma, entre souvenirs d'enfance et nouvelles générations.

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Produite par Instant2vie Studio, réalisée par Luc Gnepa et scénarisée par Gauz, Ébinto porte ainsi sur grand écran une oeuvre qui a marqué le parcours scolaire et littéraire de nombreux Ivoiriens.

Le roman d'Amadou Koné, longtemps présent dans les bibliothèques et les programmes de lecture, retrouve une nouvelle jeunesse à travers le langage du cinéma.

Au coeur de l'histoire, un jeune homme brillant est confronté à l'amour, aux responsabilités et aux conséquences de ses choix. Des thèmes qui, au-delà de leur dimension romanesque, continuent de résonner auprès du public contemporain.

De la page à l'écran

Pour ceux qui ont découvert Les Frasques d'Ébinto sur les bancs de l'école, cette adaptation devrait revêtir une dimension particulière. Elle ne sera pas seulement une nouvelle oeuvre cinématographique : elle constituera aussi une rencontre entre une mémoire littéraire et les images d'aujourd'hui.

La sortie nationale est annoncée pour le 15 octobre 2026 en Côte d'Ivoire. Deux semaines plus tard, le film prendra la direction de Paris pour sa grande première internationale.

Le rendez-vous est fixé au jeudi 29 octobre 2026 à 18 heures au Grand Rex, en présence de l'équipe du film.

À travers cette projection dans l'une des salles emblématiques du cinéma parisien, Ébinto entend ainsi faire rayonner la création ivoirienne au-delà de ses frontières.

Le 29 octobre, l'oeuvre d'Amadou Koné ne sera donc plus seulement une histoire que l'on lit. Elle deviendra une histoire que l'on regarde, avec l'espoir de voir se transmettre, de génération en génération, les émotions et les questionnements qui ont fait son succès.