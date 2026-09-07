Sénégal: Gestion des financements et de la dette - Les 8 piliers du dispositif sénégalais

En juin 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a créé la Direction générale des financements et de la dette (Dgfd). Il a ensuite nommé huit spécialistes aux profils et trajectoires divers. Zoom sur ces piliers de la gestion des financements et de la dette au Sénégal.

Babacar Touré, acteur reconnu des marchés financiers

À la tête de la Direction générale des financements et de la dette (Dgfd), Babacar Touré est spécialiste en banque, finance et gestion des risques. Il capitalise 25 ans d'expertise. M. Touré a entamé sa carrière à Société générale Paris. Par la suite, il intégra, en 2008, la banque d'investissement Morgan Stanley. De 2014 à 2016, il a occupé le poste stratégique de responsable des Opérations à l'agence Umoa-Titres. En juin 2016, il rejoint la Banque de Dakar (Bdk) en tant que directeur des Activités de marchés. En août 2020, il devint directeur général adjoint avant d'être promu directeur général de Bdk corporate & Private bank en avril 2024.

Amadou Sow, un inspecteur principal du Trésor

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Amadou Sow, inspecteur principal du Trésor, occupe le poste de directeur général adjoint des Financements et de la dette. Avant cette expérience, il s'est forgé une réputation de haut cadre de l'administration économique et financière sénégalaise. Conseiller technique auprès du ministre des Finances et du Budget, puis directeur de la Trésorerie et de la comptabilité à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) depuis octobre 2019, il a acquis une riche expérience. Aux côtés de Babacar Touré, il coordonne l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre de la politique nationale de gestion de la dette publique tout en s'occupant des opérations d'émission des emprunts sur les marchés.

Balla Niass, une expertise avérée dans la planification

Parmi les hauts fonctionnaires de la Dgfd, Balla Niass occupe la fonction de directeur de l'Audit et du contrôle interne. Il s'agit de l'une des entités les plus stratégiques de cette nouvelle création du président de la République. Avant d'intégrer la Dgfd, M. Niass a été chef de la Division de la dette publique au sein de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Durant sa carrière, il s'est illustré grâce à une solide expertise en planification économique et en gestion des finances publiques. Il est également spécialiste du suivi de la dette publique et des mécanismes de financement de l'État, de l'audit et du contrôle interne au sein des régies financières nationales.

Aliou-ne Diouf, un expérimenté de la gestion de la dette

Au sein de la Dgfd, Alioune Diouf a été nommé directeur des Marchés de capitaux. Avant la création de ce département, il était le directeur de la Dette publique du Sénégal. À ce poste, il a joué un rôle clé dans la mobilisation des ressources financières dans les différents marchés tout en étant au coeur des grands dossiers, tels que les négociations avec le Fonds monétaire international (Fmi) dans le cadre des mesures correctrices concernant les données et statistiques publiques. Inspecteur du Trésor de formation, M. Diouf est titulaire d'un doctorat d'État sur « la fiscalisation du secteur informel au Sénégal ».

Amadou Bao, l'expertise du suivi évaluation

Amadou Bao occupe actuellement le poste de directeur des Financements bilatéraux et multilatéraux à la Direction générale des financements et de la dette. Avant cette nomination, il a exercé plusieurs autres fonctions stratégiques dans l'administration économique et financière. De janvier 2026 à juin, il a été directeur de la Coopération économique et financière au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. M. Bao a également été directeur du Suivi et de l'évaluation des performances des projets et programmes de novembre 2022 à janvier 2026. Au début de sa carrière, il a été agent de comptabilité nationale à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) entre 2005 et 2008. De 2008 à 2017, il a été à la Direction des systèmes financiers décentralisés au ministère de l'Économie et des Finances. M. Bao a également servi au Bos/Pse de 2017 à 2019. Par la suite, il a occupé le poste de directeur des Études et de la planification stratégique et du suivi évaluation à la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj).

Papa Moda Loum, un habitué du secteur financier africain

Directeur des Financements structurés et des crédits à l'export au sein de la Direction générale des financements et de la dette, Papa Moda Loum a débuté sa carrière professionnelle dans des banques d'affaires comme Citi Bank à Dubaï entre octobre 2015 et décembre 2017. Par la suite, il a travaillé, entre 2018 et 2021, à la Société financière internationale (Sfi, une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé), au bureau de Nairobi. Il s'intéressait au capital investissement, à la dette, à l'investissement, etc. Après cette expérience, Papa Moda Loum a évolué, entre 2022 et 2024, à Fsd Africa avant de rejoindre, en juillet 2024, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération en tant que conseiller senior.

Serigne Cheikh Mbéguéré, un connaisseur des arcanes budgétaires

Depuis le 18 juin 2026, Serigne Cheikh Mbéguéré est le Directeur du Suivi des financements au sein de la Direction générale des financements et de la dette (Dgfd). À ce poste, il contribue à la coordination et au contrôle de l'exécution des ressources et des financements extérieurs mobilisés par l'État du Sénégal. Auparavant, ce cadre de l'architecture financière sénégalaise a été directeur de l'Ordonnancement des dépenses publiques. Cette direction, rattachée à la Direction générale du budget, joue un rôle clé dans la validation réglementaire et l'exécution financière du budget national. M. Mbéguéré a le grade de conseiller en planification de classe exceptionnelle et est titulaire d'un diplôme supérieur en banque et finance. Son parcours dans l'administration sénégalaise est également sanctionné par des services auprès de plusieurs entités.

Moussé Ndoye Sow, un économiste chevronné

Moussé Ndoye Sow est le directeur de la Gestion de la dette et des risques de la Dgfd. Économiste spécialisé dans la gestion des finances et de la dette, il a été conseiller technique au ministère des Finances et du Budget, s'occupant notamment du suivi et de l'analyse des questions énergétiques. Durant sa carrière, il a également travaillé au Fonds monétaire international (Fmi) de 2014 à 2020, à Baltimore. Avant cela, Moussé Ndoye Sow a eu à évoluer en tant que consultant économique pour le Consortium africain de recherche économique. Sur le plan académique, il a effectué une partie de ses études supérieures en économie au Centre d'études et de recherches sur le développement international rattaché à l'Université d'Auvergne Clermont-Ferrand, en France. La direction gérée par M. Sow est chargée principalement de coordonner l'élaboration de la politique nationale de gestion de la dette publique.