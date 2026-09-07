Afrique: Tournoi UFOA-U17 - Les Lionceaux à l'assaut des petits Mourabitounes à 16h00

La campagne de qualification à la prochaine Can U17 débute, ce lundi, pour le Sénégal. Les Lionceaux seront opposés à la Mauritanie pour leur premier match du tournoi Ufoa-A U17 (7-20 septembre 2026), au stade Abdoulaye Wade, avec l'ambition de réussir leur entrée en matière et de se rapprocher d'une nouvelle qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie.

Le tournoi Ufoa-A U17, qui se tient au Sénégal du 7 au 20 septembre 2026, débute ce lundi. Le Sénégal, double champion en titre de la zone, démarre la compétition avec un duel face à la Mauritanie, au stade Abdoulaye Wade. Pour les hommes de Lamine Sané, cette première sortie sera importante dans la course à la qualification.

Une victoire permettrait aux Lionceaux de lancer idéalement leur campagne et d'augmenter leurs chances de se qualifier au prochain tour. Champion d'Afrique en titre dans cette catégorie, le Sénégal nourrit de grandes ambitions. L'objectif sera de figurer parmi les deux équipes qui décrocheront leur billet pour la prochaine Can U17, qui se tiendra encore au Maroc. La mission ne sera, toutefois, pas simple, puisque plusieurs sélections auront également l'ambition de décrocher l'une des deux places qualificatives.

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Pour cette mission de qualification, Lamine Sané a composé un groupe de 25 joueurs. Le sélectionneur pourra notamment compter sur des éléments qui connaissent déjà les exigences du haut niveau. Parmi eux, 7 avaient participé à la conquête du deuxième titre de champion d'Afrique du Sénégal.

Leur expérience pourrait être précieuse pour encadrer un groupe qui veut à nouveau s'imposer dans la zone Ufoa-A. Le Sénégal devra prendre au sérieux cette première rencontre face à la Mauritanie. Avec le statut de double champion en titre de la zone et de champion d'Afrique, les Lionceaux auront forcément une pression supplémentaire sur les épaules. Une bonne entame leur permettrait de prendre confiance et de se placer idéalement dans la course à la qualification. À noter que seuls les deux finalistes du tournoi décrocheront leur billet pour la prochaine Can U17.