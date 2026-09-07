Nigeria: La méga-raffinerie Dangote bientôt cotée en bourse pour financer un doublement de sa production

La méga-raffinerie Dangote sera bientôt cotée en bourse, à Lagos. Le régulateur nigérian a approuvé le 4 septembre cette introduction qui devrait intervenir le 14 septembre. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique cherche à lever 1,6 milliard de dollars dans ce qui pourrait être la plus importante introduction en bourse d'Afrique. Objectif : financer l'expansion de son infrastructure pour, à terme, doubler sa capacité de production.

Dagote prévoit de vendre plus de 4 milliards d'actions au prix de 525 nairas - 34 centimes d'euros - par action. Cette introduction en bourse valoriserait ainsi la raffinerie à environ 49 milliards de dollars, selon les données fournies par la société.

Cette vente permettra de financer un quasi-doublement de la capacité de l'usine qui est aujourd'hui à son maximum avec 700 000 barils de pétrole produits par jour.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, cette méga-raffinerie est devenue une source majeure de produits raffinés en Afrique et même au-delà, notamment pour l'approvisionnement en kérosène de l'Europe.

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Test boursier pour le Nigeria

Cette introduction en bourse est un test pour le marché boursier nigérian, un moyen de mesurer s'il y a suffisamment d'investisseurs et de capitaux pour financer de très grandes entreprises industrielles africaines, de celles qui déboursent des milliards en infrastructures.

Cette introduction intervient par ailleurs également au bon moment : la bourse nigériane est performante, son indice de référence ayant fortement progressé cette année. Les investisseurs semblent donc avoir de l'appétit pour de nouvelles opérations. Et encore plus dans un projet dans les hydrocarbures portant le nom de Dangote.

En juillet, la raffinerie avait déjà obtenu un investissement de 2,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés pour financer ses projets d'expansion.

Mise en service il y a deux ans, elle est la plus grande raffinerie du continent et prévoit de plus que doubler sa capacité de production pour atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici à 2028, ce qui en ferait la plus grande raffinerie au monde, dépassant ainsi la raffinerie indienne de Jamnagar.