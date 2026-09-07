Centrafrique: Ouest du pays - Des habitants «coupés du monde» à Zamboï, théâtre d'un éboulement meurtrier

Le 18 août 2026, un éboulement dans la mine de Zamboï, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, faisait des dizaines de morts, avec ce constat : si son sous-sol regorge de richesse - en particulier d'or - cette ville minière ne bénéficie pas des retombées économiques. Les infrastructures y sont défaillantes et les quelque 20 000 habitants y vivent dans un isolement particulièrement marqué.

Cela fait déjà deux heures que le 4x4 roule sur une piste. Pourtant, le trajet semble interminable : nids-de-poule, crevasses, longues portions de terre dégradée... Le véhicule avance lentement.

Sur une distance d'environ 60 kilomètres, il faut près de trois heures pour atteindre Zamboï, selon Arthur, conducteur de mototaxi. « La route est vraiment notre plus grande difficulté, explique-t-il. Pendant la saison des pluies, c'est encore pire. Mais on n'a pas le choix, c'est l'unique route pour transporter les produits de toutes natures ».

« Nous avons de l'or ici, mais regardez l'état de notre route ! »

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Pourtant, le sous-sol de Zamboï attire depuis plusieurs années des activités liées à l'exploitation de l'or. Des milliards de francs CFA sont générés par cette activité. Mais autour des zones d'exploitation, le contraste reste saisissant. Honoré, habitant de Zamboï, lance : « Nous avons de l'or ici, mais regardez l'état de notre route ! Une partie de la route a été réhabilitée par la société d'exploitation. Mais lorsque tu arrives au carrefour qui mène vers Zamboï, c'est le calvaire. »

Mais l'isolement de Zamboï ne se limite pas à l'état de la route. Une fois dans le village, un autre constat s'impose : le téléphone ne capte pas : pas d'appels, pas de données mobiles, pas de connexion Internet accessible au grand public. Honoré lâche : « Ici, quand on veut joindre quelqu'un, il faut parcourir 60 kilomètres jusqu'à Baboua. Nous sommes vraiment coupés du monde. »

La seule connexion disponible est celle fournie par le wi-fi de la société minière Douakouzou, installée dans la localité. Mais cette connexion reste limitée à sa base et ne permet pas de couvrir l'ensemble du site.