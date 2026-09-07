Togo: Des batteries vietnamiennes pour le pays

7 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

JP Batteries poursuit son déploiement en Afrique de l'Ouest. Après le Ghana, l'entreprise a mené une mission commerciale de trois jours au Togo, avant d'enchaîner avec des rencontres au Cameroun, dans le but de renforcer son réseau de distribution régional.

JP Batteries est fabriquée par PINACO (Vietnamese Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company), une société vietnamienne spécialisé depuis des décennies dans les piles et batteries destinées aux marchés locaux et internationaux.

En Afrique de l'Ouest, JP Chris Motors and Batteries Nigeria Limited est le distributeur exclusif de la marque.

Les batteries JP sont principalement des batteries au plomb-acide destinées à plusieurs usages : automobiles, motos, véhicules utilitaires, poids lourds, ainsi qu'aux systèmes industriels et d'alimentation de secours.

La gamme comprend notamment des batteries conventionnelles, des modèles sans entretien et des batteries destinées aux applications UPS/industrielles.

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