Sénégal: Industries culturelles - Gënji Hip Hop affiche ses ambitions pour 2030

À travers son Plan stratégique 2026-2030, Gënji Hip Hop veut franchir un nouveau cap dans la promotion des femmes au sein des industries culturelles et créatives. L'organisation entend notamment former 500 femmes, accompagner 100 projets féminins et renforcer son rayonnement au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

La Villa 13 A, sise à Ouakam, s'est transformée, samedi 5 septembre, en véritable espace dédié aux années 80. Les invités du concept « Troc Gënji » ont troqué leurs tenues de tous les jours contre des looks vintages, en accord avec la thématique de la soirée, placée sous le signe de la mode, de la musique et de la culture des années 80. Pantalons pattes d'éléphant, coupes afro ou encore chemises larges : les styles rétro étaient au rendez-vous.

Les participants ont également pu découvrir un espace consacré au troc et à la vente d'articles, de créations et d'accessoires vintage, le tout dans une ambiance musicale inspirée des années 80. Mais au-delà de cette immersion rétro, la soirée a surtout servi de cadre à Gënji Hip Hop pour présenter son Plan stratégique 2026-2030.

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Faire des femmes des actrices à part entière des industries culturelles et créatives (ICC) : telle est l'ambition affichée par l'organisation. Pour concrétiser cette ambition, Gënji Hip Hop s'est fixé plusieurs objectifs à l'horizon 2030. L'organisation prévoit de former 500 femmes, d'accompagner 100 projets féminins dans les ICC, d'atteindre 1 000 membres au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, mais aussi de nouer dix partenariats dans dix pays différents.

Sa feuille de route s'articule autour de cinq priorités : la professionnalisation, la création, la visibilité, le leadership et la coopération internationale. Gënji Hip Hop entend notamment mettre en place un espace dédié aux femmes évoluant dans le secteur culturel. « Il est grand temps d'allouer une maison des cultures urbaines pour les femmes, ici au Sénégal, ou même un centre pour les femmes artistes et créatrices », plaide Maguette Diop, alias Magui.

La nouvelle présidente de Gënji Hip Hop souligne que l'objectif est de disposer d'un cadre permettant aux femmes de se former, de développer leurs projets et de renforcer leur autonomie artistique et professionnelle.« Nous voulons également faire de cet espace un lieu de création et d'innovation et en faire un incubateur pour tous les projets des femmes dans la culture », poursuit-elle. L'organisation ambitionne ainsi de contribuer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans les industries culturelles et créatives.

Former, accompagner et donner de la visibilité

Le plan stratégique repose sur cinq axes. Les deux premiers sont consacrés à la professionnalisation et à la création d'un espace d'incubation. L'organisation entend renforcer les capacités des femmes évoluant dans les ICC et, à terme, accompagner leurs différents projets culturels à travers le programme « Jangui ».

La visibilité constitue également un enjeu central. Le festival « Waxal suñu bop », programme phare de l'organisation, doit contribuer à la diffusion des projets portés par les femmes. Après trois éditions, le festival devrait évoluer vers un nouveau format consacré à la musique et aux femmes dans les industries culturelles et créatives.

Le West African Women in Music Forum (WAWIM) doit constituer l'un des principaux rendez-vous de cette stratégie. Prévue en mars, selon la présidente, cette nouvelle formule du forum doit prolonger l'action engagée autour de la visibilité, du réseautage et du leadership des femmes dans l'industrie musicale. « Nous voulons une industrie culturelle et créative où les femmes ne sont pas seulement présentes, mais où elles décident, dirigent, produisent, investissent, innovent et transmettent », a conclu la présidente de Gënji Hip Hop.