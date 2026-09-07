Tunisie: Deux axiaux sous les radars des « Sang et Or » - L'EST sonde la filière marocaine

L'Espérance Sportive de Tunis n'a, semble-t-il, pas encore clôturé son mercato estival. Aux dernières nouvelles, l'EST intensifie ses recherches pour renforcer sa défense.

Ce faisant, les « Sang et Or » auraient débuté des pourparlers avec le COD Meknès pour enrôler Karim El Bounagate, axial de 25 ans ayant auparavant évolué à l'OC Safi, Al Akhdar, Al Sadaqa SC et à l'Olympique Khouri. Simultanément, l'Espérance est aussi intéressée par le Nigérian James Ajako, défenseur central de 23 ans, en poste à la Renaissance Zemamra. Volet dispositions des joueurs pistés à présent, l'axial Karim El Bounagate, un des tauliers de Meknès, s'illustre par sa polyvalence puisqu'il peut aussi occuper le couloir gauche. Lors de l'exercice écoulé, il a disputé 25 rencontres de Botola Pro, signant également un but. Défenseur véloce, El Bounagate serait proche de l'EST, sachant que les « Sang et Or » pourraient accélérer son recrutement en activant la clause libératoire inscrite dans son contrat.

Deux profils différents

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James Ajako, à présent, est aussi sous les radars de l'Espérance. Gaucher pur, l'axial natif de Lagos peut lui aussi glisser sur le flanc gauche. Révélé au FUS Rabat, là où il a excellé, Ajako a auparavant porté les tuniques d'Akwa United et de Jigawa Golden Stars. Et à la Renaissance Zemamra, club qu'il a intégré en septembre 2024, le Nigérian a joué 25 matchs en tant que titulaire, alliant rigueur et prestance en défense. Cependant, l'EST devra faire avec la concurrence du WAC et de la RS Berkane, tous deux preneurs.