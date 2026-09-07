Tunisie: Ligue 1 / 3e journée - L'EST force le verrou marsois

L'ESS subit un coup d'arrêt face à la JSO et l'ESM gagne au forceps contre l'ESHS.

Le second jet de la 3e ronde de L1 s'est déroulé hier avec trois rencontres au menu. A Radès tout d'abord où une Espérance redevable recevait l'ASM, un Onze récemment contraint au nul face au Progrès de Sakiet Eddaier. Quant à l'Etoile, à la réception de la JS Omrane, l'autre sensation de ce début de saison, il s'agissait de confirmer après avoir signé un succès face à l'ESM. Enfin, justement à Métlaoui, les Miniers affrontaient l'ES Hammam Sousse, un promu ambitieux qui comptait sur cette rencontre pour lancer sa saison. Passons à présent au vif du sujet.

Au stade Hamadi Agrebi, l'Espérance était forcément revancharde après avoir accusé le coup face aux Omraniens. L'ESS, quant à elle, justement face à la JSO, se devait de confirmer la nette amélioration constatée en marge de la journée écoulée. Aussi, entre l'ESM et l'ESHS, marquer des points en ce début de saison semblait constituer l'objectif de deux équipes assez bien nanties en joueurs calibrés pour la L1. Volet match de l'Espérance face aux Marsois, l'EST prend le manche dès le coup d'envoi, mais l'ASM résiste jusque-là. Mastouri, Konaté et Fernandez poussent côté «Sang et Or» mais les banlieusards repoussent, avec un Kouni Khalfa particulièrement entreprenant. 24', à force de pousser, l'EST débloque par le Camerounais Mael Fernandez, opportuniste à souhait sur une balle arrêtée bottée par Moez Hadj Ali.

Ce faisant, Fernandez était proche de doubler la mise deux minutes plus tard sur une frappe enveloppée. 36', l'EST s'expose au contre marsois et voilà que Nouri Mani remet les pendules à l'heure et permet ensuite aux banlieusards du nord de rentrer aux vestiaires sans accuser de handicap au score. Par la suite, cependant, le coffre marsois va céder grâce à un assist de Ribero vers Blaili qui permet à l'EST de mener au score.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jusqu'au bout, l'Espérance va tenter de tripler la mise et ensuite de sécuriser. De son côté, à l'Olimpico, l'Etoile a certes débuté le match à son avantage, mais elle a ensuite accusé le coup avec un but de la JSO signé Haroun Kouki à la demi-heure de jeu. On en restera là pour ce premier half mais l'ESS va égaliser de retour de pause par Achraf Ben Dhiaf à la 55', et par la suite, la JSO récoltera un point de Sousse. Les Miniers de Métlaoui, pour conclure, ont buté sur une coriace formation de l'Espoir durant la première mi-temps. Ensuite, jusqu'au bout du match, et à force de peser, l'ESM va finir par faire la différence par Oubeidallah Chebbi à la 84' et signera au final une victoire au forceps.