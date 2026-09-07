Tunisie: Djerba - A partir d'octobre, de l'électricité sera produite à partir des déchets organiques

L'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) a annoncé le démarrage effectif, dès la mi-octobre, de la production d'électricité à partir de déchets organiques sur l'île de Djerba. Issu d'une coopération tuniso-japonais-italienne d'un montant d'un million de dollars, ce projet transformera chaque année environ 6 000 tonnes de déchets hôteliers et jusqu'à 1 000 tonnes de déchets verts pour générer 1 120 kW d'électricité par an.

Inscrite dans une dynamique d'économie circulaire, l'ANGED soutient annuellement la création de 900 à 1 000 micro-entreprises de collecte et de recyclage, le métal restant le matériau le mieux valorisé. À l'échelle nationale, plus de 80 000 tonnes de plastique sont recyclées par an. La filière des huiles alimentaires usagées enregistre également une hausse avec un taux de recyclage atteignant 50 % sur un gisement annuel de 80 000 à 90 000 tonnes. Sur ce volume, 3 000 tonnes sont converties en énergie pour l'exportation et 10 000 tonnes sont réutilisées dans l'industrie, notamment pour la peinture.

La gestion des déchets spécifiques révèle des enjeux de capacités. Les hôpitaux génèrent 16 000 à 18 000 tonnes de déchets médicaux par an, dont 40 % sont dangereux, pour une capacité de traitement agréée plafonnée à 7 000 tonnes. Concernant les déchets dangereux industriels, le centre de Jradou, actuellement fermé pour raisons sociales, subit l'exportation coûteuse de ses stocks vers l'étranger. L'ANGED finalise la sélection d'un partenaire pour réhabiliter le site et prévoir sa réouverture entre fin 2026 et début 2027.