Tunisie: Abonnements universitaires - Démarrage des ventes à partir d'aujourd'hui

La Société des Transports de Tunis (Transtu) renforce son dispositif pour la rentrée. À compter de ce lundi 7 septembre 2026, deux nouveaux points de vente d'abonnements de transport universitaire ouvrent leurs portes, respectivement au foyer universitaire de Bardo et au foyer Chawki à El Menzah 7. L'annonce a été faite par Imed Mansour, directeur du commerce et du marketing au sein de la société, lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale.

Pour accompagner les étudiants et répondre à leurs questions, la Transtu met à leur disposition un numéro vert (81 100 345) ainsi que le numéro d'appel de la Poste Tunisienne (1826).

Pour rappel, la première phase de la campagne de vente des abonnements scolaires et universitaires a été lancée le 24 août dernier. Les usagers peuvent également effectuer leur achat en ligne via le site dédié : www.ichtirak.poste.tn.

Outre les services en ligne, un réseau de 153 bureaux de poste répartis sur l'ensemble du territoire national ainsi que 5 agences commerciales de la Transtu sont mobilisés pour cette opération. Enfin, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, la Transtu a mobilisé plus de 140 bus réservés au transport des élèves et étudiants.