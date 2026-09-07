Sénégal: Bignona - Une caravane médicale de trois jours lancée à Mandégane

Mandégane — Une caravane destinée aux populations de plusieurs villages du département de Bignona (sud), à l'initiative de la structure Ziguinchor assistance médicale (ZAM) a démarré dimanche, pour une durée de trois jours avec l'objectif d'offrir des soins à des personnes vivant dans des localités très reculées et éloignées des structures de santé.

"Ziguinchor assistance médicale (ZAM) a pour objectif la santé et le bien-être des populations des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Comme chaque année, nous avons entamé une caravane de dix jours, dont trois dans les villages de Mandégane, Diatok et Diakine pour les populations vivant dans des villages reculés et qui n'ont pas accès aux structures de santé", a dit le docteur Bigué Sène, médecin généraliste.

Elle intervenait au lancement de la caravane médicale de cette année, à Mandégane, un de la commune de Balinghore, dans le département de Bignona.

Le docteur Sène a fait savoir que Ziguinchor assistance médicale (ZAM) a donne aux populations qui n'ont pas les moyens de se soigner ou d'accéder aux établissements sanitaires l'occasion de se soigner gratuitement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ZAM oeuvre ainsi en faveur de la santé des populations, a répété Bigué Sène, précisant que dix village sont ciblés dans les trois régions sud.

"Notre créneau, c'est éduquer, soigner et guérir. L'éducation par rapport aux maladies et l'éducation thérapeutique pour permettre à la population de connaître les pathologies pour pouvoir adhérer au traitement. Ce qui va leur permettre d'accéder aux soins pour une seule finalité, la santé", a expliqué Dr Sène.

Pour l'étape de Mandégane, différentes pathologies ont été diagnostiquées, à savoir la médecine générale homme et femme, la cardiologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'hypertension artérielle, le diabète, la consultation bucco-dentaire, les soins infirmiers et l'urologie.

Elle a souligné que la tranche d'âge des personnes consultées est comprise entre 50 et 80 ans en médecine générale et à partir de 6 mois jusqu'à 6 ans pour la pédiatrie.

Le poste de santé et le Collège d'enseignement moyen du village ont accueilli les patients et les différentes équipes médicales de ZAM pour les consultations.