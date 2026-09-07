Sénégal: CSU - Près de 11. 000 personnes enrôlées en un an à Saint-Louis

Saint-Louis — Au total, 10 926 personnes ont été enrôlées dans le dispositif de couverture sanitaire universelle en an à Saint-Louis (nord), a indiqué la cheffe du service régional de l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), Rokhaya Badiane Mbaye.

"Nous sommes là aujourd'hui pour faire le bilan d'une année de mise en oeuvre des nouvelles orientations de la Couverture sanitaire universelle. On a commencé le processus d'enrôlement l'année dernière lors de la célébration du Magal des deux Rakkas. Pour l'année de mise en oeuvre, on a déjà réglé des préalables. En une année, on a enrôlé 10 926 bénéficiaires, a-t-elle déclaré.

Mme Mbaye s'entretenait avec des journalistes en marge de la présentation des nouvelles orientations de l'agence et de l'état de mise en oeuvre du programme.

À l'occasion de la célébration du Magal des deux Rakkas, la SEN-CSU a mis en place un dispositif spécial avec une présence renforcée de ses équipes.

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Elle a par ailleurs souligné que la SEN-CSU a signé des conventions avec les structures sanitaires publiques de Saint-Louis mais aussi avec des pharmacies privées.

L'objectif général de cette activité est de renforcer la sensibilisation, l'enrôlement, le renouvellement des adhésions et la production des cartes de la SEN-CSU.