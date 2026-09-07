Sénégal: Matam - Une trentaine de poches de sang collectées par des ambulanciers

Matam — L'Association des ambulanciers du district sanitaire de Matam (nord), a collecté une trentaine de poches de sang au profit des structures sanitaires de la région, dans le cadre d'une journée de don de sang organisée à Matam, a appris l'APS dimanche de l'un de ses responsables.

" Cette initiative vise à contribuer au renforcement des banques de sang des établissements sanitaires de la région, confrontés à d'importants besoins en produits sanguins ", a expliqué Kalidou Demba Sall, membre de l'association.

La journée de don de sang s'est déroulée en présence du médecin-chef du district sanitaire de Matam, Modou Fadou Diouf, et de la surveillante générale du Centre régional de transfusion sanguine de Matam, Seynabou Ndiendé Yade.

M. Sall a saisi l'occasion pour attirer l'attention des autorités sur la situation professionnelle des ambulanciers bénévoles du district sanitaire de Matam.

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Il a notamment fait savoir deux parmi la trentaine d'ambulanciers du district disposent d'un contrat de travail, le reste exerçant l'activité à titre bénévole.

"Nous lançons un appel au ministre de la Santé et aux autorités de l'État pour une régularisation contractuelle des ambulanciers bénévoles ", a-t-il déclaré, estimant que ces acteurs doivent bénéficier d'une meilleure reconnaissance pour leur engagement.

La surveillante générale du Centre régional de transfusion sanguine de Matam, Seynabou Ndiendé Yade, a, pour sa part, salué l'engagement des ambulanciers et leur initiative de don de sang.

Elle a souligné les sacrifices consentis quotidiennement par ces acteurs, qui interviennent parfois dans des conditions difficiles et sur des routes impraticables pour contribuer à la prise en charge et à l'évacuation des patients.

" Malgré les difficultés et les sacrifices consentis au quotidien, ils continuent de jouer un rôle crucial en contribuant à sauver des vies ", a-t-elle salué, affirmant que leur engagement en faveur du don de sang constitue également une contribution importante à la santé des populations.

Mme Yade a ainsi répété que les ambulanciers, " un maillon essentiel " du système de santé et méritent, une reconnaissance à la hauteur de leurs efforts et de leur engagement au service des communautés.