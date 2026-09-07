Sénégal: Tourisme - La SAPCO veut renforcer ses actions pour redynamiser la station de Saly

Mbour — La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO) entend renforcer ses actions en matière de salubrité, de sécurité et d'embellissement de la station touristique de Saly, a indiqué samedi, son directeur général, Serigne Mamadou Mboup.

"La SAPCO a prévu dans ses missions la gestion de stations. Et qui dit gestion de stations dit gestion des déchets, faire de sorte que la station soit sécure", a-t-il déclaré.

Serigne Mamadou Mboup s'exprimait lors d'un atelier de réflexion et de partage organisé par le conseil d'administration de la SAPCO autour des enjeux de développement et de gouvernance touristique de la Petite Côte

"Des équipes opérationnelles travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la propreté de la station, notamment à travers le ramassage des déchets au niveau des hôtels et des plages", a dit M. Mboup.

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Concernant la sécurité, le directeur général de la SAPCO a indiqué que des équipes sont déployées de jour comme de nuit et travaillent en collaboration avec la Police et la Gendarmerie.

Il a également évoqué la mendicité comme l'un des phénomènes qui affectent l'image de la station balnéaire, soulignant les efforts engagés par la SAPCO pour tenter de limiter sa présence aux abords des établissements touristiques.

Serigne Mamadou Mboup a par ailleurs insisté sur les contraintes financières auxquelles la SAPCO est confrontée. "Il ne faudrait pas penser que la SAPCO dispose d'une baguette magique pour régler ces problèmes-là, parce que chaque problème a un coût", a-t-il souligné.

Selon lui, la subvention de l'État "est très loin de ce qui est suffisant pour résoudre nos problèmes", obligeant la société à rechercher ses propres moyens pour accomplir ses missions.

Abordant la question des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le directeur général a rappelé que "le premier site qui a été livré, ce sont les sites de la SAPCO ici à Saly", destinés notamment au beach-volley et à l'aviron.

"Tous les sites de Saly ont été livrés depuis le 31 août par la SAPCO", a-t-il précisé, ajoutant que les questions d'embellissement et de voirie sont également prises en compte, en collaboration avec l'AGEROUTE, notamment pour les routes pénétrantes et l'avenue Malick Ndiaye.