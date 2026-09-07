Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Clôture de formation d'une soixantaine d'officiels techniques, administratifs et arbitres de lutte

Pikine — La Fédération sénégalaise de lutte a bouclé dimanche à l'Arène nationale à Pikine (banlieue de Dakar) une formation de soixante officiels techniques administratifs et arbitres de Lutte pour leur mise à niveau en perspective des prochaines échéances nationales et internationales, notamment les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Chers techniciens, vous venez de vous capaciter. Lors des JOJ, répondez présents pour votre pays. Soyez disponibles. Soyez engagés à encadrer nos athlètes, à les aider, à performer", a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de lutte, Ibrahima Sène.

Il intervenait lors de la cérémonie de clôture de la semaine de formation des officiels techniques administratifs et arbitres de Lutte qui avait démarré le 31 août dernier, l'Arène nationale à Pikine.

L'activité entrait dans le cadre de la professionnalisation et de la mise à niveau des cadres techniques et arbitres en vue des prochaines échéances nationales et internationales, notamment les JOJ Dakar 2026 prévus dans moins de deux mois.

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M. Sène a exhorté les participants à ce séminaire à un engagement effectif pour encadrer les lutteurs sénégalais à décrocher des médailles aux prochaines jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

"Voilà surtout le sens qu'il faut tirer de ce séminaire de formation-là. L'engagement, la présence, mais effectivement, le bon vouloir de mener cette équipe du Sénégal vers les médailles. Et nous voulons que nos jeunes pensionnaires, que nos arbitres, nos techniciens, soient les meilleurs au monde. Pour cela, il faut que la cadence soit accélérée dans la formation", a-t-il ajouté.