Sénégal: Saint-Louis - Une association reboise le Cem Ngalelle pour améliorer le cadre d'apprentissage

Saint-Louis — L'Association Culture-Education (ACE) a organsié dimanche une activité de reboisement du Cem Nagelle en vue d'améliorer le cadre de vie cet établissement, a constaté l'APS.

Ousmane Aw, président de l'association a souligné que cette action est la première d'une série d'activités que ses camarades et lui compte étendre à d'autres établissements de la commune de Saint-Louis, voire du pays.

Il assure que l'association compte procéder au pavage de l"établissement scolaire pour faciliter le déplacement des élèves et protéger les arbres déjà plantés.

Ibrahima Diaw, délégué du cadre de vie de la la région a salué l'initiative. "Au-delà de son aspect esthétique, le reboisement permettra aux élèves de disposer d'un meilleur cadre et de s'abriter en période de canicule", a-t-il fait valoir.

L'ACE est une nouvelle organisation non lucrative qui vise à promouvoir la culture et les valeurs citoyennes dans l'espace Scolaire sénégalais et Saint-Louisien, selon ses membres.