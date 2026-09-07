Sénégal: 'Green Sédhiou' plante des propagules pour sauvegarder la biodiversité de l'île du Diable

Sédhiou — L'association "Grenn Sédhiou" a déroulé samedi une activité de plantation de propagules de mangrove sur l'île du Diable dans le cadre d'un projet de restauration écologique de cette île du fleuve Casamance, a constaté l'APS.

Des jeunes sont notamment mobilisés pour planter des propagules de mangrove sur l'île du Diable située entre le village de Bacoum et Sandinieri, dans la région de Sédhiou. L'île se distingue ses écosystèmes fluviales, humides, forestières et de mangroves, en plus d'une biodiversité aviaire importante.

" La mangrove y joue un rôle stratégique. Elle stabilise les berges, limite l'érosion, stocke le carbone, régule les flux hydrologiques et fournit des habitats essentiels à la faune aquatique et terrestre. Elle constitue également une zone de refuge et de reproduction pour de nombreuses espèces d'oiseaux, résidents comme migrateurs", a déclaré Youssouph Ndiaye le directeur exécutif de l'association Green Sédhiou.

Il a également souligné que la conservation de ces écosystèmes dépasse la simple protection des arbres. Elle relie directement la santé humaine, animale et environnementale conformément à l'approche "One Health".

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Il a insisté sur le fait que la dégradation des habitats, la perte de biodiversité et les perturbations climatiques contribuent à la modification des interactions entre espèces et à l'accroissement des risques de transmission de maladies zoonotiques. " Restaurer la mangrove, c'est investir dans la résilience des territoires et la prévention sanitaire", a-t-il martelé.

M. Ndiaye a fait remarquer que la participation massive de la jeunesse donne une dimension citoyenne forte à cette initiative. Il est ainsi d'avis que ces jeunes deviennent de fait acteurs de la conservation, des sentinelles de la biodiversité et des ambassadeurs de la santé environnementale.

"Leur engagement traduit une prise de conscience collective face aux menaces climatiques notamment la salinité accrue, l'ensablement, l'érosion et les pressions sur les ressources naturelles", a-t-il souligné.