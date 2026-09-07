Sénégal: Kafountine - Les artisans peinent à vivre de leur savoir-faire

6 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

À Kafountine le savoir-faire artisanal résiste tant bien que mal aux difficultés du quotidien.

Dans ce village artisanal les artisans travaillent avec passion mais restent confrontés à un manque d'accompagnement, de moyens et de débouchés.

Entre créations exposées commandes qui se font rares et équipements parfois rudimentaires notre équipe est allée à la rencontre de ces hommes et femmes qui tentent de faire vivre leur métier malgré les obstacles.

Immersion au coeur du village artisanal de Kafountine

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