Sénégal: Saint-Louis - L'ARP crée une application pour alerter sur les effets indésirables des médicaments

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a mis en place un application téléchargeable pour alerter sur les effets indésirables des médicaments et réagir rapidement pour les anéantir, a déclaré le docteur Adiouma Barry, son coordonnateur de la zone Nord.

"L'ARP a mis en place une application qui est téléchargeable. Elle permet rapidement de signaler un effet indésirable mineur ou grave, ce qui nous permettra de pouvoir faire le travail concernant ces effets indésirables", a-t-il assuré.

Il intervenait en marge d'une une caravane de sensibilisation sur les dangers liés aux médicaments de la rue. Une activité organisée en marge de la célébration du magal des deux "Rakkas" à Saint-Louis.

Le docteur Barry souligne que l'évènement religieux constitue une occasion de sensibiliser sur la dangerosité de prendre des médicaments impropres à la consommation, et d'alerter sur les dangers de l'automédication.

Le coordonnateur de l'antenne régionale de Saint-Louis de l'ARP insiste sur le fait que la population continuait d'acheter des médicaments dans des lieux inappropriés malgré les mesures prises par les autorités. "Un médicament se vend dans une pharmacie et non ailleurs", a-t-il répété.