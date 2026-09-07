Sénégal: Saint-Louis - L'ARP crée une application pour alerter sur les effets indésirables des médicaments

6 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a mis en place un application téléchargeable pour alerter sur les effets indésirables des médicaments et réagir rapidement pour les anéantir, a déclaré le docteur Adiouma Barry, son coordonnateur de la zone Nord.

"L'ARP a mis en place une application qui est téléchargeable. Elle permet rapidement de signaler un effet indésirable mineur ou grave, ce qui nous permettra de pouvoir faire le travail concernant ces effets indésirables", a-t-il assuré.

Il intervenait en marge d'une une caravane de sensibilisation sur les dangers liés aux médicaments de la rue. Une activité organisée en marge de la célébration du magal des deux "Rakkas" à Saint-Louis.

Le docteur Barry souligne que l'évènement religieux constitue une occasion de sensibiliser sur la dangerosité de prendre des médicaments impropres à la consommation, et d'alerter sur les dangers de l'automédication.

Le coordonnateur de l'antenne régionale de Saint-Louis de l'ARP insiste sur le fait que la population continuait d'acheter des médicaments dans des lieux inappropriés malgré les mesures prises par les autorités. "Un médicament se vend dans une pharmacie et non ailleurs", a-t-il répété.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.