Sénégal/Egypte: Awa Casset, meilleure buteuse du championnat, rejoint l'Égypte

6 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'internationale sénégalaise, Awa Cisset, sociétaire des Aigles de la Médina, meilleure scoreuse du championnat féminine de football, va rejoindre le club égyptien d'Al Ahly FC Women, a annoncé l'équipe dakaroise.

"C'est officiel notre attaquante, Awa Casset rejoint Al Ahly FC Women", écrit le club des Aigles de Médina sur ses plateformes officielles.

Meilleure buteuse du championnat 2026 avec 31 réalisations, l'attaquante a été l'une des grandes artisanes du parcours des Aigles cette saison.

"Son efficacité devant le but et ses performances remarquables ont marqué les esprits. Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence pour Awa. Un nouveau championnat, un nouveau maillot et de nouveaux défis l'attendent en Égypte", salue l'équipe des Aigles de la Médina.

La joueuse formée par les Dorades de Mbour a participé à la dernière Coupe d'Afrique des nations avec les Lionnes en juin dernier au Maroc.

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