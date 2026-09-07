Sénégal: Les finales nationales de handball seront organisées après les JOJ

Dakar — La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) a décidé de repousser en novembre l'organisation des finales nationales de la discipline afin de pouvoir les jouer dans les nouvelles installations du stade Iba Mar Diop, réhabilité pour les besoins des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a-t-on appris d'un communiqué.

La Fédération sénégalaise de handball a notamment indiqué que son bureau exécutif réuni samedi, s'est unanimement prononcé sur les meilleures opportunités calendaires.

Les finales du championnat d'élite de handball 2025-2026 vont opposer l'ASFA à la Jeanne d'Arc (JA) de Dakar, chez les hommes, Diisso devant en découdre avec l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, chez les dames.