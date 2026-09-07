Congo-Kinshasa: Nicolas Kazadi propose une nouvelle doctrine économique fondée sur la production, la transformation et la prudence budgétaire

La RDC ne manque ni de ressources naturelles, ni de financements potentiels. Son principal défi est désormais de transformer ces ressources en production, en emplois et en amélioration durable du niveau de vie. C'est le fil conducteur de la réflexion économique développée par l'ancien Ministre des Finances Nicolas Kazadi à travers plusieurs interventions en ce début de septembre. Pour lui, le pays doit passer d'une logique de mobilisation des ressources à une logique de création de richesses. Cela suppose de renforcer l'État administratif, d'améliorer la mobilisation fiscale, de développer la production nationale et de mieux orienter les investissements publics et privés.

Renforcer l'Etat et la production

L'identification nationale constitue, selon Nicolas Kazadi, une première étape. Un système biométrique fiable permettrait de mieux connaître la population, les contribuables et les bénéficiaires des politiques publiques. Cette réforme doit être accompagnée d'une meilleure traçabilité des revenus et des patrimoines afin d'élargir progressivement l'assiette fiscale.

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L'ancien Ministre estime toutefois que le déficit d'adressage physique ne devrait plus être considéré comme un obstacle insurmontable. Les technologies numériques permettraient d'associer une identité biométrique à des données numériques et de construire progressivement un système capable d'identifier et de suivre la population.

L'enjeu dépasse ainsi la simple délivrance d'une carte d'identité. Un fichier biométrique unique pourrait également servir de base à un registre électoral permanent, évitant de recommencer périodiquement les opérations d'enrôlement.

Selon les estimations avancées par l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, cette évolution pourrait générer des économies considérables pour l'État, évoquant près de 500 millions de dollars d'économies potentielles par cycle électoral.

Mais l'objectif final reste la production. La RDC doit réduire sa dépendance aux importations et à l'exportation de matières premières en développant ses propres chaînes de valeur.

L'agriculture offre à cet égard un potentiel considérable. Le café, le cacao, le coton et l'huile de palme pourraient devenir de véritables filières économiques à condition d'améliorer les infrastructures, le financement et l'organisation des producteurs. L'enjeu est de produire et surtout de transformer localement.

La même logique doit s'appliquer au secteur minier. La situation de la MIBA illustre la nécessité de repenser les entreprises publiques en fonction des transformations des marchés. Pour Nicolas Kazadi, la diversification vers de nouvelles ressources, notamment les métaux critiques, doit s'accompagner d'une gouvernance plus efficace et de partenariats plus transparents.

Pour Nicolas Kazadi, sauver la MIBA ne signifie pas reconstituer artificiellement l'entreprise d'hier. Il faut repenser son portefeuille d'actifs, son modèle économique, ses partenariats et, lorsque la géologie le permet, diversifier ses activités.

Infrastructures et énergie : produire à moindre coût

La transformation économique dépend également des infrastructures. Le déficit ferroviaire et les insuffisances du réseau routier renchérissent les coûts de transport et limitent les échanges entre les régions.

L'énergie constitue un autre verrou. Malgré son potentiel hydroélectrique, la RDC manque encore de réseaux suffisants de transport et de distribution. Sans énergie fiable et sans infrastructures performantes, l'industrialisation restera limitée.

Dans ce contexte, le corridor de Lobito peut constituer une opportunité, à condition que les projets soient exécutés avec rigueur et gouvernés de manière transparente.

Pour le PDL-145T, la question n'est donc plus seulement de construire des infrastructures, mais de s'assurer qu'elles servent réellement l'économie locale : connecter les producteurs aux marchés, faciliter les échanges et créer des revenus.

Mieux investir et mieux s'endetter

Un pays ne s'endette pas dangereusement uniquement lorsqu'il emprunte trop. Il peut aussi mal s'endetter en empruntant trop cher, trop tôt ou pour financer des projets insuffisamment préparés.

A cet effet, il évoque notamment plus de 8 milliards de dollars d'appuis extérieurs à utiliser ainsi que 1 milliard de dollars liés à SICOMINES qui, selon lui, n'étaient pas encore suffisamment décaissés.

Avant de rechercher davantage de dette, l'État doit démontrer qu'il sait utiliser efficacement les ressources dont il dispose déjà.

Nicolas Kazadi insiste également sur la qualité de l'investissement public. Les grands projets, comme l'Arena de Kinshasa : il conteste avoir décaissé 104 millions de dollars pour l'Arena de Kinshasa. Cependant, il affirme avoir payé environ 30 millions de dollars au moment de son départ du gouvernement, alors que le niveau d'exécution physique du projet se situait, selon son estimation, entre 60 et 65 %.

Il précise que les 104 millions de dollars correspondent au coût global du projet après négociation, qu'il affirme avoir ramené d'un montant initial qui serait passé de 125 à 175 millions de dollars.

S'agissant du projet des logements sociaux de Mont-Ngafula : Nicolas Kazadi explique que le programme avait été conçu dans un contexte d'urgence, pour une enveloppe globale d'environ 42 millions de dollars. À son départ du gouvernement, près de 20 millions de dollars avaient déjà été décaissés, selon lui.

Au-delà des chiffres, il souligne la nécessité d'assurer la continuité des projets publics. Un chantier engagé ne devrait pas être interrompu ou réorienté au gré des changements de ministres ou de gouvernements. Pour lui, la planification, la transparence des contrats et le suivi de l'exécution doivent permettre à l'État de poursuivre les projets jusqu'à leur aboutissement.

Cette exigence rejoint sa conception de la dette publique. Il ne s'agit pas pour lui de rejeter l'endettement, mais de mieux s'endetter.

La RDC doit, selon cette doctrine, produire davantage, transformer davantage et mieux s'endetter. Un emprunt peut être utile lorsqu'il finance un projet capable de générer suffisamment de valeur pour justifier son coût et assurer son remboursement. À l'inverse, une dette qui finance des dépenses sans rendement économique durable fragilise les finances publiques.

Les Eurobonds en 2022

Nicolas Kazadi affirme qu'en 2022, plusieurs banques avaient proposé à la RDC une première émission d'Eurobonds. Il dit avoir refusé cette option, estimant que le pays disposait encore et suffisamment d'appuis extérieurs non utilisés à un taux d'endettement de 0,5 %.

Pour lui, il n'était donc pas nécessaire de recourir immédiatement à une dette commerciale potentiellement coûteuse, alors que les recettes fiscales progressaient et que la RDC bénéficiait encore de financements concessionnels.

Sa position n'est pas un rejet de la dette, mais une doctrine de prudence et d'endettement productif : produire davantage, transformer davantage et ne s'endetter que pour financer des projets capables de créer suffisamment de richesses pour justifier leur coût.

La question centrale n'est donc pas de savoir s'il faut s'endetter, mais pour quoi s'endetter, à quel coût et avec quelle capacité de création de richesses.

Une économie plus productive pour une monnaie plus stable

La stabilité du franc congolais doit également reposer sur des fondamentaux solides. Pour Nicolas Kazadi, elle passe par une augmentation de la production nationale, une meilleure maîtrise des finances publiques et une réduction de la dépendance aux importations.

La lutte contre la corruption doit, elle aussi, privilégier la prévention et la traçabilité des patrimoines et des dépenses publiques. La décentralisation financière doit enfin permettre une meilleure répartition des ressources entre l'État, les provinces et les entités territoriales.

La paix comme condition du développement

Toutes ces réformes restent liées à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La guerre absorbe des ressources considérables, décourage les investissements et fragilise l'activité économique.

Pour Nicolas Kazadi, la paix et la stabilité sont donc des conditions indispensables à la transformation économique. Le Dialogue national devrait, selon lui, dépasser les seules questions politiques pour traiter également les problèmes économiques et institutionnels de fond.

Produire, transformer, investir mieux

Au coeur de la vision de Nicolas Kazadi se trouve ainsi un changement de modèle : passer d'une économie qui mobilise des ressources à une économie qui crée des richesses.

La RDC doit produire davantage, transformer davantage et investir plus efficacement. Elle doit améliorer ses infrastructures, renforcer son énergie, moderniser ses entreprises publiques, élargir sa base fiscale et utiliser l'endettement comme un levier de création de valeur plutôt que comme une fin en soi.

La paix, la bonne gouvernance et la capacité de l'État à exécuter efficacement ses projets constituent les conditions indispensables de cette transformation.

Le véritable enjeu n'est donc plus seulement de savoir combien l'État peut collecter ou emprunter, mais ce que chaque dollar mobilisé permet effectivement de produire : combien d'emplois, combien de mégawatts disponibles, combien de kilomètres de routes ou de voies ferrées réellement opérationnels, combien d'hectares mis en production, combien d'entreprises créées et combien de revenus supplémentaires pour les Congolais.

C'est à cette condition que la RDC passera d'une économie de mobilisation des ressources à une économie de création de richesses.