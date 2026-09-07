Congo-Brazzaville: Africa Next Awards 2026 - Aline France Etokabeka distinguée à Paris

La présentatrice de Télé-Congo, Aline France Etokabeka, a été distinguée, le 3 septembre à Paris, lors de la première édition des Africa Next Awards. Elle figure parmi les cent personnalités retenues pour leur contribution au développement, à l'innovation, au leadership et au rayonnement de l'Afrique.

La cérémonie s'est déroulée aux Folies Bergère, en présence de plusieurs personnalités de la diaspora africaine, de décideurs, de bâtisseurs et de talents venus de différents pays du continent et d'ailleurs. L'événement a notamment été marqué par la présence de la journaliste Denise Epoté, grande figure du journalisme africain et première femme à présenter le journal télévisé au Cameroun, en 1985.

Pour cette première édition, les organisateurs des Africa Next Awards ont mis à l'honneur cent personnalités considérées comme des acteurs majeurs dans leurs domaines respectifs. Parmi les lauréats figure Aline France Etokabeka, présentatrice des journaux télévisés et de plusieurs émissions de Télé-Congo.

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Recevant son trophée, la journaliste a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs pour cette distinction, se réjouissant d'avoir été honorée devant un public composé notamment de personnalités de la diaspora africaine et d'amis de l'Afrique.

Aline France Etokabeka a dédié cette reconnaissance à la jeunesse congolaise, qu'elle considère comme « le véritable moteur de l'avenir ». Son engagement en faveur de cette frange de la population se traduit notamment par son implication au sein du Forum Horizon Initiative et Créativité (FHIC), qu'elle préside.

À travers cette plateforme, elle organise des rencontres et des activités consacrées aux questions relatives à la jeunesse, à l'initiative et à la créativité. Elle intervient également comme marraine de plusieurs forums et initiatives organisés dans différents départements de la République du Congo.

La lauréate a, par ailleurs, associé ses collaborateurs à cette distinction, saluant leur travail réalisé dans l'ombre pour la concrétisation des différents projets. Elle a également adressé une dédicace au directeur général de Télé-Congo, André Ondélé, pour son accompagnement et son soutien managérial.

Une mention particulière a été faite au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dont Aline France Etokabeka a salué l'engagement en faveur des valeurs panafricaines. « Nous avons reçu le panafricanisme en héritage de lui puisque nous l'apprenons à l'école jusqu'à ce que nous grandissons avec et cela nous pousse à honorer l'Afrique chacun en ce qui le concerne dans son rôle », a-t-elle déclaré.

Pour la journaliste, cette vision contribue à encourager les Congolais, notamment les jeunes, à promouvoir les talents et les initiatives africaines. Elle estime que cette dynamique participe au renforcement de la résilience et à la valorisation des compétences du continent.

La distinction décernée à Paris apparaît ainsi, selon Aline France Etokabeka, comme une reconnaissance qui dépasse son parcours personnel pour mettre en lumière l'engagement collectif en faveur de la jeunesse, de la créativité et du rayonnement de l'Afrique.