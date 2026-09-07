Congo-Brazzaville: Royaume de Mbaya - Armel Saint-Silvère officiellement intronisé

De Kala-A-Nko, siège du royaume de Mbaya, le roi de Mbaya, « Ngamboom » Léandre Antouo, a officiellement présenté et intronisé son fils, Armel Saint-Silvère Dongou, désormais reconnu comme prince de Mbaya. Cette cérémonie marque une étape importante dans la continuité de la tradition royale en terre Gangoulou, dans le district de Gamboma, au sein de l'actuel département de la Nkéni-Alima.

Le samedi 5 septembre, Kala-A-Nko, siège du royaume, a accueilli une importante concertation réunissant les différentes composantes de la communauté royale. Autour de leur autorité traditionnelle, les notables et chefs de villages du royaume de Mbaya ont répondu à l'appel du souverain, dans une atmosphère placée sous le signe de la paix, de l'unité et de la préservation des valeurs ancestrales.

Cette rencontre avait notamment pour objectif de rappeler aux jeunes générations l'importance du respect des us et coutumes, tout en réaffirmant les valeurs de solidarité et de vivre ensemble entre les différentes communautés du royaume.

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Dans son adresse, le roi Léandre Antouo a souligné que la tradition demeure le socle sur lequel doit reposer toute construction durable. Le souverain a insisté sur la nécessité, pour la gestion coutumière, de demeurer fidèle aux règles, aux usages et aux principes transmis par les ancêtres. Un message accueilli avec attention par l'assistance, qui a privilégié l'écoute et le respect de la parole royale.

Une continuité assumée de la tradition royale

La présentation officielle du prince Armel Saint-Silvère Dongou constitue, selon la tradition du royaume, un acte de continuité. Elle marque également le début d'une nouvelle étape appelée à rapprocher davantage la famille royale des populations.

Le roi a ainsi invité les chefs de villages à réserver un accueil digne au jeune prince lors de ses prochaines descentes de proximité. Ces rencontres devront permettre au prince d'aller à la rencontre des communautés, de mieux connaître les réalités du royaume et de consolider les liens entre la chefferie et les populations. Cette démarche traduit la volonté du royaume de Mbaya de renforcer son unité et de transmettre aux générations futures un héritage fondé sur la paix, la cohésion et le vivre ensemble.

Plusieurs notables ont salué la décision du souverain

« Le roi nous a présenté son fils. Il devient également le nôtre, le prince légitime auquel nous nous référons pour la continuité de la gestion royale. Il appartient désormais au jeune prince de faire les efforts nécessaires pour perpétuer la tradition », ont-ils déclaré. Le rituel traditionnel, rythmé par le son de la double cloche métallique, a été observé conformément aux usages établis. Les hauts dignitaires du royaume, vêtus de rouge, ont revêtu les habits consacrés par la tradition et rappelant ceux portés par les ancêtres.

Le parcours initiatique, qui constitue l'un des temps forts de la cérémonie, a également été accompli selon les usages coutumiers. À travers ces différents actes, le royaume de Mbaya a ainsi réaffirmé l'attachement de la royauté à son patrimoine immatériel et à la transmission de ses valeurs.

Un prince issu du monde moderne

Avec l'intronisation d'Armel Saint-Silvère Dongou, la monarchie de Mbaya ouvre également une nouvelle page de son histoire. Né en avril 1972, le nouveau prince est une personnalité issue du monde contemporain, dont le parcours professionnel et intellectuel s'est construit au fil de plusieurs décennies.

Figure reconnue dans le domaine de la finance publique congolaise, il est également auteur et entrepreneur. Son parcours académique est marqué par une formation suivie dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Afrique et en Europe, notamment à l'ESC Clermont-Ferrand, à HEC Maroc et à l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) du Congo.

Il intègre la fonction publique congolaise en 1999, en qualité de contrôleur principal des changes à la Direction générale du crédit et des relations financières. Il y poursuit une carrière au cours de laquelle il gravit progressivement les différents échelons de l'administration financière.

Parallèlement à son parcours administratif, Armel Saint-Silvère Dongou développe une activité soutenue dans le domaine de l'écriture. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages techniques et littéraires consacrés notamment à la gestion financière, au développement économique et aux problématiques sociétales.

Son engagement professionnel et intellectuel lui a valu plusieurs distinctions honorifiques. En novembre 2025, il reçoit notamment le titre de docteur honoris causa, décerné par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée, en reconnaissance de sa contribution aux réflexions portant sur la finance et le capital humain en Afrique. Cette distinction est venue consacrer un parcours marqué par de nombreuses collaborations, des contributions intellectuelles et des initiatives en faveur du développement économique et de la valorisation des compétences sur le continent.

L'intronisation du prince Armel Saint-Silvère Dongou apparaît ainsi comme la rencontre de deux dimensions : celle d'un héritage royal transmis par les ancêtres et celle d'un homme du monde moderne appelé désormais à porter, au sein du royaume de Mbaya, la mémoire, les valeurs et la continuité de cette tradition.

À Kala-A-Nko, le message du souverain aura été sans ambiguïté : la tradition ne se conjugue pas seulement au passé. Elle se transmet, se respecte et se perpétue à travers les générations.