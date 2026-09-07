Tunisie: Ariana-Mnihla - Campagne de vaccination gratuite et obligatoire contre la rage ce mardi

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) d'Ariana organise une tente vétérinaire dédiée à la vaccination des chiens et des chats contre la rage, ce mardi 8 septembre 2026, devant le siège de la délégation de Mnihla, de 9h00 à 12h00.

Dans un communiqué, la CRDA rappelle que cette vaccination est à la fois obligatoire et gratuite, tout en invitant les citoyens à s'y rendre avec leurs animaux afin d'analyser et faciliter le travail de l'équipe vétérinaire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la rage et la prévention de ses risques, venant renforcer la campagne nationale de vaccination pour la saison 2026/2027.

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