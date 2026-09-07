Tunisie: Au pays - Un partenariat pour mieux protéger les oiseaux marins et côtiers

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Hakima Zafzaf

Une convention de partenariat a été signé, le 4 septembre 2026, entre l'Association « Les Amis des Oiseaux » (AAO/Bird Life en Tunisie), le Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (SPA/RAC) et le ministère de l'Environnement pour contribuer au suivi des oiseaux marins et côtiers.

Cette convention s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcer la biodiversité méditerranéenne et les aires marines et côtières protégées pour la nature » (projet SEMPA).

Le projet SEMPA, financé par l'Union Européenne, contribue à la réalisation d'un bon état écologique (BEE) dans la mer et la côte méditerranéennes dans plusieurs pays méditerranéens dont la Tunisie.

Les objectifs spécifiques du projet SEMPA consistent à soutenir la mise en oeuvre du programme d'action stratégique post-2020 pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles dans la région méditerranéenne et à poursuivre le soutien à la mise en oeuvre du programme intégré de surveillance et d'évaluation (IMAP) en mettant l'accent sur la biodiversité et les espèces non indigènes (ENI), l'hydrographie et la côte, et les liens avec le changement climatique.

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Ce projet vise également à induire des améliorations durables dans l'intégration de la dimension de genre et l'autonomisation des femmes, en particulier dans les processus de désignation et de gestion des aires marines et côtières protégées (AMCP).

L'Association « Les Amis des Oiseaux » est une ONG à but non lucratif qui oeuvre pour le suivi et la protection de la biodiversité en Tunisie et plus particulièrement des oiseaux et leurs habitats. Elle fait partie du réseau de « Birdlife international », une organisation non gouvernementale à vocation de protection de la Nature et des oiseaux en particulier

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