Afrique: Athlétisme - Championnats arabes U18 - Rim Sellimi, médaillée d'or au 5000m marche filles

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La jeune athlète tunisienne Rim Sellimi a décroché la médaille d'or du 5000 m marche filles, dimanche, à l'occasion du deuxième jour des Championnats arabes d'athlétisme des moins de 18 ans, organisés en Égypte jusqu'au 9 septembre

Sellimi a remporté l'épreuve en parcourant la distance en 24 min 51 sec 51/100.

Grâce à cette médaille, le bilan des athlètes tunisiens s'élève à trois médailles d'or et une de bronze.

Les deux autres médailles d'or ont été remportées samedi par Mohamed Amine Mejri au 5000 m marche garçons, en réalisant un chrono de 20:08.91/100, et par Mohamed Amine Brahem au 3000 m avec un temps de 9:23.47/100.

De son côté, Qatar El Nada Jawad a obtenu la médaille de bronze au lancer du disque, grâce à un jet de 42,62 m.

La Tunisie, rappelle-t-on, participe à cette édition avec une délégation composée de 23 athlètes.

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