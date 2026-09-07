Afrique: Externalisation IT et Tech - Un rendez-vous international le 15 septembre pour attirer les investisseurs

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'initiative « Tech216 », portée par la Agence de coopération internationale allemande (GIZ) en Tunisie, organisera le 15 septembre 2026 un webinaire intitulé « Élargir les horizons numériques ». Cet événement vise à faire connaître l'écosystème tunisien des technologies de l'information et de la communication (TIC) et à mettre en lumière les opportunités d'affaires et de partenariat prometteuses dans le secteur du numérique.

Cette rencontre en ligne ambitionne de renforcer l'attractivité de la Tunisie en tant que destination privilégiée pour les partenariats technologiques, notamment dans l'externalisation informatique (IT Outsourcing) et les services de proximité numérique (Nearshoring). Le programme s'appuiera notamment sur la présentation de retours d'expérience d'entreprises internationales implantées sur le marché national.

éPrévue de 10h00 à 11h30 (CET), la session mettra en avant la dynamique du secteur numérique tunisien, les opportunités d'investissement émergentes ainsi que les success-stories d'acteurs économiques opérant en Tunisie.

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