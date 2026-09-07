Afrique: La première édition du Forum international du Halal, les 29 et 30 septembre, au CEPEX

La première édition du Forum international du Halal se tiendra, les 29 et 30 septembre 2026, à l'initiative de la société FIBGN Global Business Network, en coordination avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ce Forum se veut une plateforme de référence dédiée au développement, à la certification, au financement et au commerce des industries halals entre l'Afrique, le Golfe, l'Asie et l'Europe, et ce, en favorisant des échanges concrets et en scellant des partenariats tangibles au sein de ce marché mondial en pleine expansion.

Il s'agit également de renforcer l'intégration des chaînes de valeurs halal africaines, d'accélérer la coopération avec les marchés halals internationaux, et à contribuer à l'émergence d'une croissance durable et inclusive à l'échelle du continent.

Ce Forum est organisé sous l'égide du ministère du Commerce et du développement des exportations, avec la participation de l'Organisation Islamique de la Métrologie et des Normes, du Centre Islamique pour le Développement du Commerce et de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).

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Y prendront part, des responsables d'institutions gouvernementales, des organismes de normalisation et de certification « Halal », des dirigeants d'institutions financières, des chefs d'entreprise, des investisseurs stratégiques, ainsi que les principaux acteurs de l'écosystème halal régional et international.

Au programme figurent des séances plénières de haut niveau, des panels thématiques spécialisés et des ateliers, ainsi que des rencontres B2B et institutionnelles structurées visant à faciliter des échanges directs et des opportunités d'affaires concrètes. Le Forum comprendra également un espace d'exposition dédié mettant en valeur les produits, solutions et initiatives halal à fort potentiel de coopération.

En Avril 2026, le Directeur général de l'INNORPI, Nafaa Boutiti avait souligné que les dépenses des consommateurs dans les secteurs halals atteignent environ 2 400 milliards de dollars, avec des projections pouvant atteindre 3 100 milliards de dollars d'ici fin 2027, ce qui illustre l'ampleur des opportunités offertes aux entreprises tunisiennes à l'export.

Et de préciser que le concept de « halal » ne se limite plus aux produits alimentaires, mais s'étend désormais à plusieurs secteurs, notamment, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, le tourisme, l'hôtellerie et même l'habillement.

En 2024, la Tunisie compte une quarantaine d'entreprises certifiées Halal, majoritairement dans le secteur de l'agroalimentaire et des cosmétiques. Il est à noter que plus de 30% des produits certifiés halal sont des dattes et de l'huile d'olive, selon des données du CEPEX.

FIBGN est un réseau de matchmaking via les rencontres B2B organisées, pour l'internationalisation et l'accès aux marchés mondiaux.