Tunisie: Transtu - Ouverture de deux points de vente d'abonnements universitaires au Bardo et à El Menzah 7

La Société des Transports de Tunis (Transtu) procède, à compter de ce lundi 7 septembre 2026, à l'ouverture de deux nouveaux points de vente dédiés aux abonnements de transport universitaire, situés dans les foyers universitaires du Bardo et de Chawki à El Menzah 7. L'information a été confirmée par Imed Mansour, directeur du commerce et du marketing de la société, lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale.

Afin d'orienter les étudiants et de répondre à leurs questions, la Transtu met à leur disposition le numéro vert 8100345 ainsi que le centre d'appel de La Poste Tunisienne via le 1826.

Les étudiants ont également la possibilité de souscrire leur abonnement en ligne sur le site officiel . En parallèle, le réseau de distribution physique s'appuie sur 153 bureaux de poste répartis à travers les gouvernorats du pays, appuyés par cinq agences commerciales de la Transtu.

Pour rappel, la première phase de la campagne de vente des abonnements scolaires et universitaires a été lancée le 24 août dernier.