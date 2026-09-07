Tunisie: Lancement prochain d'un guide pratique sur les semences paysannes au pays

Un « guide pratique sur les semences paysannes en Tunisie » verra bientôt le jour à l'initiative de l'Association Tunisienne de Permaculture (ATP), avec le soutien de la Fondation Heinrich Böll (bureau de Tunis).

D'aprés l'ATP, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à soutenir la conservation, la valorisation et la reconnaissance de ces semences. Ce programme s'inscrit dans une dynamique plus large de défense de la souveraineté alimentaire, de préservation de l'agro-biodiversité et de renforcement de l'autonomie des agriculteurs et agricultrices face à la marchandisation des semences.

Sélectionnées et reproduites de génération en génération par les agriculteurs locaux, les semences paysannes constituent un patrimoine génétique, culturel et social irremplaçable. Elles sont pourtant aujourd'hui gravement menacées par l'érosion variétale, un cadre réglementaire souvent défavorable et une méconnaissance des pratiques de conservation et de gestion communautaire des semences.

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Le futur guide est destiné à outiller les agriculteurs et tous les intervenants concernés, sur les techniques de sélection, de multiplication, de conservation et d'échange des semences paysannes, ainsi que sur les enjeux qui les entourent (réglementaires, économiques, environnementaux). Il poursuivra plusieurs objectifs stratégiques qui consistent à vulgariser les concepts clés liés aux semences paysannes (définitions, enjeux, cadre légal en Tunisie) et à documenter les techniques pratiques de sélection variétale, de production, de récolte, de séchage, de conservation et de stockage des semences paysannes.

Dans nos archives Enfants et adolescents : le surpoids et l'obésité gagnent du terrainIl servira également à présenter des méthodes de gestion communautaire des semences (banques ou maisons de semences, foires aux semences, réseaux d'échange), à intégrer des retours d'expérience et bonnes pratiques issus du terrain (témoignages d'agriculteurs et agricultrices) et à produire un document pédagogique et facilement diffusable auprès de publics variés (agriculteurs, techniciens, associations, décideurs).

Le document se présentera sous une forme hautement pédagogique, enrichie d'illustrations, de schémas ou de photographies afin d'être parfaitement accessible à un public non spécialiste.

Pour mener à bien le projet d'élaboration de ce guide, l'ATP vient de lancer un appel à candidatures pour recruter un consultant expert. Le profil recherché doit posséder un diplôme supérieur en agronomie, agroécologie ou développement rural, une solide expérience dans la rédaction de manuels de formation vulgarisés, ainsi qu'une excellente connaissance du contexte réglementaire agricole tunisien. Les candidats qualifiés ont jusqu'au 20 septembre 2026 pour soumettre leur dossier de candidature.