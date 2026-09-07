Afrique: Challenger de Cassis - Moez Echargui face au Français Lucas Poullain pour son entrée en lice

Le tennisman tunisien Moez Echargui, actuellement 226e au classement ATP, fait son entrée en lice au Challenger de Cassis. Ce tournoi français, disputé sur surface dure du 6 au 13 septembre, est doté d'une prime globale d'environ 98 000 euros.

Pour son premier tour prévu ce lundi, le Tunisien sera opposé au Tricolore Lucas Poullain, 343e mondial.

Dans nos archives Lancement prochain d'un guide pratique sur les semences paysannes en TunisieLes deux hommes se croisent pour la troisième fois de leur carrière. Si le Français s'était imposé lors de leur premier duel au tournoi de Monastir en 2020 (2-1), Moez Echargui avait pris sa revanche en deux manches sèches (2-0) lors du tournoi d'Abidjan 2 en 2025.