Afrique: Le pays prend la tête du Conseil de la Ligue arabe pour promouvoir le dialogue et l'unité

Sur instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, présidera la délégation tunisienne participant à la 166e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel, prévue le 07 septembre 2026 au Caire.

À l'occasion de cette réunion, la Tunisie assumera la présidence du Conseil de la Ligue au niveau ministériel pour la période allant de septembre 2026 à mars 2027, où notre Pays oeuvrera à ce que elle soit une présidence de dialogue, de concertation et de coordination, appuyant les voies de consensus arabe et le rapprochement des points de vue, de manière à renforcer l'unité de la position arabe et à permettre d'aborder les défis auxquels fait face la région arabe dans un esprit collectif et responsable.

Dans nos archives Désinformation et conséquences : Face à la menace des fake newsCette 166e session du Conseil de la Ligue au niveau ministériel sera consacrée à l'examen des derniers développements de la situation dans la région arabe, en particulier dans les Territoires palestiniens, à la lumière de la poursuite des agressions barbares contre le Peuple palestinien frère dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, outre d'autres questions arabes et les principaux aspects de la coopération entre les États Arabes dans les domaines de développement, économique, social et sécuritaire.

Au cours des travaux de cette session, le Ministre aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues des États Arabes frères.

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