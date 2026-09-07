Sénégal: La DPG, un 'discours polyadressé', selon un expert

Dakar — La déclaration de politique générale (DPG) est un "discours polyadressé" destiné aux députés bien entendu, mais aussi aux citoyens, partenaires économiques et financiers, acteurs politiques et organisations socioprofessionnelles, estime le professeur Khadiyatoulah Fall, spécialiste de l'analyse de discours.

"La DPG est une parole devant l'Assemblée [nationale], mais sous le regard du pays", a dit cet expert ayant enseigné dans des universités au Canada pendant plusieurs années.

"La DPG est un discours polyadressé pour ses différents destinataires qui n'en attendent pas exactement la même chose", a fait observer le spécialiste dans un entretien avec l'APS.

Le Premier ministre, en prononçant sa déclaration de politique générale, parle en son nom et engage la responsabilité attachée à sa fonction, a souligné Khadiyatoulah Fall, qui a contribué à la rédaction de la DPG d'anciens Premiers ministres sénégalais dont Macky Sall et Souleymane Ndéné Ndiaye.

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Selon lui, la déclaration de politique générale se fait également au nom du gouvernement dirigé par le Premier ministre, "sous l'autorité du président de la République et devant une représentation nationale investie d'une mission de débat et de contrôle".

Les députés ne sont pas les seuls destinataires de la DPG, soutient le professeur Fall, précisant que le chef du gouvernement s'adresse par la même occasion aux citoyens, à l'administration, aux acteurs économiques et sociaux, aux partenaires internationaux, à la majorité comme à l'opposition.

"Les citoyens veulent comprendre comment les orientations annoncées modifieront leur vie quotidienne. Les députés recherchent des engagements susceptibles d'être discutés et contrôlés. L'administration doit pouvoir identifier les priorités qui orienteront son action. Les acteurs économiques ont besoin de visibilité et de prévisibilité. Les partenaires extérieurs évaluent la cohérence et la stabilité des choix annoncés", a fait observer Khadiyatoulah Fall.

"Le contexte détermine les conditions de réception du discours"

"Le +je+ doit assumer ; le +nous+ doit rassembler sans diluer les responsabilités ; le +vous+ doit reconnaître la dignité du dialogue parlementaire", explique le spécialiste de l'analyse du discours.

"Une juste distribution des pronoms constitue déjà une juste distribution des responsabilités", a-t-il noté.

Khadiyatoulah Fall estime qu'une architecture claire "produit de la lisibilité, relie le diagnostic au choix, le choix aux moyens, les moyens au calendrier et le calendrier aux résultats".

"Cette cohérence du texte devient ainsi une première manifestation de la cohérence gouvernementale", affirme l'universitaire.

La DPG est aussi une question de contexte. Et celle de Ahmadou Al Aminou Lô intervient dans une conjoncture sénégalaise "particulièrement exigeante", fait remarquer Khadiyatoullah Fall, citant les tensions politiques, les négociations avec les partenaires financiers, les contraintes budgétaires, les attentes sociales pressantes et la demande croissante de résultats.

"Ces éléments déterminent les conditions de réception du discours", a dit ce spécialiste de l'analyse des discours, ayant enseigné pendant des années à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) au Canada.