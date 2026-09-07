Afrique: Tournoi UFOA-A qualificatif CAN U17 - Les Lionceaux entrent en lice à 16 heures

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans affronte celle de la Mauritanie, à partir de 16h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A).

Détenteurs du trophée, les protégés de l'ancien capitaine des Lions, Lamine Sané, auront à coeur de bien démarrer la compétition en réussissant un bon résultat face aux jeunes mourabitounes.

Le technicien sénégalais a conservé un noyau de joueurs champions d'Afrique, soit sept éléments sur les 25 sélectionnés. Il s'agit du portier Assane Sarr, du défenseur Cheikh Thior, des milieux Emile Niaga Sadio, Mahamet Ba et Souleymane Commissaire Faye, en plus des attaquants Daouda Fofana et Cheikh Oumar Sy.

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d'affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.

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Les Lionceaux partagent le groupe A avec la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone.

Le groupe B comprend le Mali, le Liberia, la Guinée et la Guinée Bissau.

Le tournoi UFOA/A U17 démarre ce lundi jusqu'au au 20 septembre 2026.

Les rencontres des deux premières journées, prévues lundi et mardi, vont se dérouler au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les autres rencontres de la compétition sont programmées au stade Lat-Dior de Thiès.

Voici programme 1- ère journée tournoi UFOA/A

- Lundi au stade Maître Abdoulaye Wade : Sénégal - Mauritanie (16h) et Gambie - Sierra Leone (19h)

- Mardi au stade Maître Abdoulaye Wade : Mali-Liberia (16 h)

Voici la liste des Lionceaux retenus :

- Gardiens : Assane Sarr (Ndangane FC), Ibrahima Dione (Oslo FA), Mouhamed Baba Diallo (Diambars FC)

- Défenseurs : Cheikh Thior (Oslo FA), Aliou Dièye (Inter de Dakar), Arona Diallo (United Academy), Ibrahima Gassama (Diambars), Ibrahima Camara (AF Darou Salam), Moussa Ndiaye (Ndersakh), Gaba Sarr (Agora)

- Milieux : Émile Niaga Sadio (Essamaye FC) Mahamet Ba (Diambars), Souleymane Commissaire Faye (Be Sport), Serigne Aliou Diop (Université club de Thiès), Adama Diédhiou (Espoirs de Guédiawaye), Maguette Guèye (Académie Mawade Wade)

- Attaquants : Daouda Fofana Fall (Génération Foot), Cheikh Omar Sy (Castors FC), Amadou Ndiaye (Université club de Thiès), Amsatou Diouf (Diambars), Abdou Kader Mangane Ndour (Be sport), Mamadou Bangoura (Diambars), Papa Demba Guèye (AF Darou Salam), Amadou Assane Seck (Académie fédérale) Khaly Diouf Sow (Escale de Mbacké)