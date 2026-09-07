Sénégal: Diourbel - Un parlementaire plaide pour l'électrification de Keur Tamsir et villages environnants

Keur Tamsir (Diourbel) — Le député Alioune Sène, président de la commission culture et communication de l'Assemblée nationale, a plaidé, dimanche, pour l'électrification de Keur Tamsir, un village de la commune de Touré Mbondé, dans la région de Diourbel (centre).

Il a aussi réclamé l'électrification des villages environnants, estimant que l'accès à l'énergie constitue un préalable au développement et à la "souveraineté de proximité".

"Il faut qu'il y ait le minimum possible : que les gens aient de l'électricité, que les gens aient de l'eau potable, que les gens aient des classes vraiment prêtes à accueillir les enfants", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de remise d'attestations à des femmes et des jeunes du village de Keur Tamsir, à l'issue d'une formation en horticulture et en apiculture.

Le parlementaire a élargi son plaidoyer à l'ensemble des villages du département de Diourbel qui ne disposent pas encore d'électricité.

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"Le changement que nous clamons, le changement que nous voulons, ce changement-là va venir avec l'énergie", a-t-il soutenu, insistant sur l'importance de l'électricité pour l'éducation et l'accès au numérique.

Selon lui, les élèves doivent pouvoir étudier à tout moment, de même les populations doivent être mises dans des conditions pouvant leur permettre de tirer pleinement profit du numérique, devenu, dit-il, "très important" dans la vie quotidienne.