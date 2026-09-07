Contre la vie chère, des Sénégalais marchent dans les rues de Dakar

Ce samedi 5 septembre, plusieurs centaines de Sénégalais ont battu le pavé entre le marché Castors et le rond-point Jet d'Eau, à Dakar, pour dénoncer la cherté de la vie et ses conséquences sur le quotidien des ménages.

Baptisée « la marche des paniers vides », la mobilisation citoyenne, organisée de 11h à 13h, a rassemblé plus de 200 personnes. Paniers vides, pancartes et ustensiles de cuisine à la main, les manifestants ont scandé notamment « Dund gi dafa seer » (« la vie est chère ») et « Woyofal bi dafa seer » (« l'électricité est chère »).

L'initiative est portée par le collectif « 30 Jours pour le Juste Prix », lancé sur les réseaux sociaux au début du mois par des influenceurs et des citoyens, parmi lesquels le créateur de contenus Bathie Drizzy.

Face à la presse, ce dernier a tenu à écarter toute récupération politique. « Aucun acteur politique n'est derrière nous. Cette activité est juste volontaire et spontanée », a-t-il déclaré. Selon lui, l'objectif est d'amener les autorités à « avoir l'oreille attentive » face aux difficultés exprimées par les populations.

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Le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations

Tout au long du parcours, les témoignages ont traduit l'exaspération d'une partie des participants face à l'augmentation du coût de la vie.

Maimouna Ndiaye Sy, une sexagénaire vêtue de noir, raconte avoir payé, le matin même, 3 500 francs CFA pour un kilogramme de poisson avant de rejoindre le cortège. « La vie est très difficile au Sénégal », résume-t-elle.

D'autres manifestants ont pointé du doigt le poids des loyers, des denrées alimentaires et des factures d'électricité. Des préoccupations qui prennent une résonance particulière à l'approche de la rentrée scolaire, période traditionnellement synonyme de dépenses supplémentaires pour les familles.

Une pression sociale croissante

Cette mobilisation intervient dans un contexte économique et social marqué par les préoccupations autour du pouvoir d'achat, des finances publiques et du coût de l'énergie.

Les annonces concernant l'évolution des subventions à l'électricité alimentent notamment les inquiétudes d'une partie des ménages, tandis que les dépenses liées à l'alimentation, au logement, au transport et à la rentrée scolaire continuent de peser sur les budgets familiaux.

Dans un communiqué publié à l'issue du rassemblement, le collectif « 30 Jours pour le Juste Prix » a remercié les citoyens ayant participé à la marche et annoncé son intention de poursuivre la mobilisation. Ses initiateurs souhaitent notamment étendre le mouvement à d'autres régions du pays.

Au-delà de cette première marche, la question du pouvoir d'achat s'impose ainsi comme l'un des principaux défis sociaux pour les autorités sénégalaises : répondre aux attentes des ménages tout en composant avec les contraintes qui pèsent sur les finances publiques.