Afrique du Nord: Coopération Tuniso-Egyptienne - Un partenariat économique et stratégique renforcé

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a entamé ce dimanche son programme d'activités au Caire par un entretien bilateral avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale.

Un partenariat économique et stratégique consolidé

Les deux chefs de la diplomatie ont salué l'excellence des relations entre Tunis et Le Caire, récemment concrétisées par les travaux de la Grande Commission mixte. Ils se sont engagés à accélérer la mise en oeuvre des accords conclus en augmentant le volume des échanges commerciaux, en facilitant la circulation des produits nationaux et en explorant de nouvelles opportunités d'investissement conjointes.

Un accent particulier a été mis sur le développement de la coopération technique, formalisé par la signature d'un protocole d'accord entre la Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) et son vis-à-vis égyptien. Cette alliance vise à établir un cadre de coopération triangulaire Sud-Sud au bénéfice des pays arabes et africains.

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Une synergie au service du développement Sud-Sud

Sur invitation de son homologue, Mohamed Ali Nafti a pris part au 7e dialogue entre les agences de coopération technique des États membres de la Banque islamique de développement (BID). Dans son allocution, le ministre a rappelé l'expérience pionnière de la Tunisie, initiée dès les années 1970, tout en soulignant l'interaction indissociable entre sécurité et développement pour bâtir un véritable partenariat Sud-Sud.

Les deux ministres ont également accordé leurs violons sur plusieurs dossiers régionaux inscrits à l'ordre du jour de la 166e session du Conseil de la Ligue arabe.

Mohamed Ali Nafti conduira la délégation tunisienne lors de la réunion ministérielle de la Ligue arabe prévue ce lundi. Cette session sera principalement consacrée aux développements dans les territoires palestiniens occupés, face à la poursuite des agressions contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, ainsi qu'aux enjeux de coopération économique et sécuritaire interarabe.

À cette occasion, la Tunisie prendra officiellement la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel jusqu'en mars 2027. Tunis entend placer ce mandat sous le signe du dialogue, du consensus et de la consolidation de l'unité arabe face aux défis régionaux.