Togo: Le BCN Interpol Lomé rappelle l'utilité d'un réseau mondial

7 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

À l'occasion de la Journée de la coopération policière, le Bureau central national (BCN) Interpol de Lomé a présenté lundi les résultats de son travail avec d'autres pays.

Interpol, de son nom complet Organisation internationale de police criminelle, est une organisation intergouvernementale qui réunit 196 pays membres. Son rôle n'est pas d'enquêter à la place des polices nationales, mais de les relier : échange d'informations, accès à des bases de données mondiales, coordination des recherches et appui opérationnel. Chaque pays dispose d'un BCN, point de contact entre sa police et le réseau international.

Un cas récent illustre cette mécanique. En août, un crime passionnel a été commis à Mango, dans la préfecture de l'Oti. Le suspect s'était réfugié au Ghana. Grâce à la coopération entre les BCN du Togo et du Ghana, il a été interpellé en quelques heures, puis remis à la police togolaise pour être confié à l'unité d'enquête.

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Pour le commissaire Saguenda Dankoma, chef du BCN Interpol Lomé, cet exemple montre pourquoi la coopération est devenue indispensable : « La criminalité ne connaît plus de frontières. » Un auteur peut agir depuis un autre pays, viser des victimes à distance et tenter d'échapper à la justice en changeant de territoire. Aucun État, a-t-il souligné, ne peut y faire face seul.

Cette collaboration sert aussi à retrouver des personnes disparues, identifier des victimes, localiser des fugitifs, démanteler des réseaux, récupérer des biens volés et lutter contre la cybercriminalité. Elle repose sur l'échange rapide d'informations et, parfois, sur des enquêtes conjointes.

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