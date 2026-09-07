Ile Maurice: Athlétisme - Raymond Victoire termine sa course

Chaque génération d'athlètes ayant côtoyé le stade Maryse Justin, à Réduit, a connu ce grand nom de l'athlétisme mauricien qu'était Raymond Victoire. Pendant des décennies, il a représenté l'âme de ce stade, lui qui était reconnu comme une personne chaleureuse, joviale et toujours bienveillante. Du terrain au rôle d'officiel, Raymond restera dans la mémoire de la grande famille de l'athlétisme mauricien.

À 77 ans, ce passionné de course à pied était devenu une figure emblématique du giron de l'athlétisme mauricien. Tantôt jardinier, tantôt officiel, magasinier ou ouvrier, Raymond Victoire était, pour ainsi dire, une véritable cheville ouvrière. Il avait débuté l'athlétisme en 1964, à l'âge de 15 ans. Demi-fondeur à ses débuts, il s'était ensuite reconverti dans la marche. Dévoué, passionné et d'une loyauté exemplaire envers l'Association mauricienne d'athlétisme, Raymond touchait à tout avec le sourire, du terrain aux fonctions d'officiel technique.

Auréolé d'un titre de champion de Maurice dans cette discipline, il s'était ensuite illustré sur marathon et semi-marathon dans ses dernières années de pratique. Le vieux routier avait notamment côtoyé tous les grands noms de l'athlétisme local, de Maryse Justin à Sylvio Jatha, en passant par Benoît Lamusse, Théophile, Benjamin Arthé, Karl Paul, Judex Lefou et Gilbert Hasan, sans oublier les Buckland, Milazar, Casquette, Chimier et Augustin, ainsi que la génération plus récente d'athlètes.

Raymond avait surtout marqué les coeurs des athlètes rodriguais, qui le considéraient comme «un soutien indéfectible, un conseiller et un ami». «Afin de perpétuer son souvenir et son amour pour ce sport, nous émettons le souhait qu'une plaque commémorative soit posée en son honneur au stade Maryse Justin», écrivait le Comité régional d'athlétisme de Rodrigues sur sa page Facebook après avoir appris le décès de leur cher ami.

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La rédaction de L'Express Sport tient à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à toute la grande famille de l'athlétisme mauricien dans cette douloureuse épreuve.