Congo-Brazzaville: La capitale touchée par une importante pénurie de carburant

Depuis une semaine, Brazzaville, la capitale congolaise, avec son million et demi d'habitants, vit à nouveau une impressionnante pénurie de carburants. De jour, comme de nuit, les stations sont envahies par les voitures qui attendent sans espoir. Une pénurie qui serait due à une panne à la Congolaise de raffinage (Coraf). Les prix élevés du carburant raffiné à importer sur le marché international y seraient également pour quelque chose.

Devant cette station service de Brazzaville, la longue file des voitures qui attendent le carburant dépasse les 100 mètres. Les yeux rougis par le manque de sommeil, Jonas, 43 ans, chauffeur de taxi, est désemparé. « C'est vraiment compliqué, depuis ce matin on est là (Il est alors midi, NDLR). Il n'y a pas de carburant, pas de livraison. On ne sait pas comment on va faire », se lamente-t-il.

Le scénario est quasiment le même devant cette autre station, en face du ministère des Finances, en plein centre-ville. Fred, chauffeur taxi de 39 ans, y a même passé la nuit. « Ça nous fait pitié, de vivre cette situation dans un pays producteur. Nous sommes des pères d'enfants, on dort à la station, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien », se plaint-il.

Une panne de la production de super ?

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Quand quelques litres du précieux liquide sont enfin disponibles, les pompistes en profitent, comme dénonce Junior, chauffeur de taxi-moto. « Ils prennent parfois 5 000 F (de plus) pour vendre un bidon de 25 litres (aux revendeurs appelés kadafis, NDLR). À la cité, ils revendent le litre à 3 000 F. Moi qui achète le litre à 3 000 F, je ne vais plus faire les courses à 500 F, mais à 1 500 F, 2 000F », dit-il.

Selon une source au ministère des Hydrocarbures, la pénurie serait due à une panne qui touche l'unité de production du super à la Congolaise de raffinage. À cela, il faut ajouter la cherté du carburant raffiné à importer sur le marché international.