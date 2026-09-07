Congo-Kinshasa: Une loi ouvre la voie à la création d'une Bourse de Kinshasa, le marché reste à construire

La République démocratique du Congo dispose désormais d'une loi sur les marchés boursiers. Promulgué le 20 août, le texte a été publié le 2 septembre au Journal officiel. Il doit ouvrir une nouvelle source de financement aux entreprises et permettre aux Congolais d'investir dans les sociétés cotées. Mais aucune action ne peut encore être achetée ou vendue à la Bourse de Kinshasa. Le régulateur, les règles et les outils nécessaires aux transactions restent à mettre en place.

La loi relative aux marchés boursiers en République démocratique du Congo, publiée au Journal officiel le 2 septembre 2026, ouvre d'abord une nouvelle possibilité aux entreprises. Elles pourront vendre une partie de leur capital sous forme d'actions, ou emprunter à moyen et à long terme en émettant des obligations. Elles disposeront ainsi d'une autre source de financement, en complément du crédit bancaire.

Pour les Congolais, la réforme doit permettre d'investir leur épargne dans les entreprises cotées et d'en devenir actionnaires. Le gouvernement vise les grandes sociétés, mais aussi les PME et les start-ups. Il présente les entreprises minières comme des cibles prioritaires. Mais la Bourse n'est pas encore ouverte.

Un marché boursier qui reste à bâtir

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Trois étapes restent à franchir. D'abord, organiser le marché : créer le comité chargé de son opérationnalisation, valider la feuille de route et installer l'Autorité de régulation. Ensuite, il faudra fixer les règles : élaborer le règlement général et agréer la Kinshasa Stock Exchange.

Enfin, il sera nécessaire de construire les outils : désigner le dépositaire central des titres et les banques de règlement, puis installer la plateforme numérique de cotation.

Les incitations fiscales prévues pour les entreprises cotées doivent également être appliquées. Il faudra surtout convaincre les premières sociétés d'entrer en Bourse. Les premières cotations et transactions sont annoncées entre juin et décembre 2027.