Angola: Le Président de la République présente ses condoléances au Cap-Vert

6 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a présenté dimanche ses condoléances à son homologue capverdien, José Maria das Neves, à la suite de l'accident de la route qui a coûté la vie à 25 personnes, dont plusieurs enfants.

Dans un message adressé au Président du Cap-Vert, le Chef de l'État angolais, au nom du Gouvernement et en son nom propre, exprime ses plus sincères condoléances au Gouvernement et au peuple capverdien suite à ce tragique événement.

João Lourenço demande à José Maria das Neves de transmettre aux familles endeuillées et à la société capverdienne en général la solidarité de l'Angola, en cette période de douleur et de deuil.

Le Président angolais réitère également les sentiments d'amitié et de sympathie de l'Angola envers le Cap-Vert face à cette tragédie.

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L'accident s'est produit samedi, sur l'île de Fogo, lorsqu'un autocar transportant des enfants, des adolescents et des jeunes a quitté la route et a fait une chute d'environ 30 mètres de profondeur dans un ravin, dans une zone montagneuse et difficile d'accès.

La tragédie a fait 25 morts, principalement des enfants et des adolescents, dont le conducteur du véhicule, et a laissé plusieurs blessés, dont certains dans un état grave.

Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête, bien que certaines sources évoquent l'éventuel éclatement d'un pneu.

À la suite de cet accident, le Gouvernement du Cap-Vert a décrété deux jours de deuil national en mémoire des victimes.

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