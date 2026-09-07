Angola: Téte António souligne le nouvel élan des relations entre le pays et le Botswana

Luanda — La tenue de la première Commission bilatérale de coopération entre l'Angola et le Botswana constitue une correction d'une « erreur historique », a estimé dimanche à Luanda le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la première session ministérielle de la Commission bilatérale, le ministre a rappelé que l'Angola et le Botswana avaient établi des relations diplomatiques en 1976, mais que ce n'est qu'en 2026 qu'ils ont tenu la première réunion de ce mécanisme.

Téte António a toutefois précisé que l'absence d'une commission conjointe ne signifiait nullement une absence de relations entre les deux pays. Il a souligné que les liens bilatéraux « ont toujours été excellents », reposant également sur la coopération économique.

Le ministre a salué le travail accompli par les équipes techniques des deux pays dans la préparation de la session ministérielle et annoncé une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec la décision d'engager le processus de création d'une Commission binationale, qui devrait être placée sous l'égide des chefs d'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Téte António, l'Angola et le Botswana proposeront la tenue de la première Commission binationale en 2027, les orientations stratégiques de la coopération devant être définies par leurs chefs d'État respectifs.

Une coopération axée sur les résultats

Le ministre des Relations extérieures a expliqué que les deux pays avaient décidé de concentrer, dans un premier temps, leur coopération sur les domaines présentant le plus fort potentiel pour déboucher sur des projets concrets et réalisables, plutôt que de couvrir l'ensemble des secteurs possibles.

Il a indiqué que, pour garantir la mise en oeuvre des engagements pris, les deux parties avaient établi une matrice de mise en oeuvre ainsi que des mécanismes de suivi des accords.

« La grande difficulté a toujours été non seulement la signature des accords, mais surtout leur mise en oeuvre », a-t-il déclaré.

Parmi les secteurs prioritaires, il a cité l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les ressources minérales, avec une attention particulière accordée au secteur diamantaire, dans lequel l'Angola et le Botswana figurent parmi les principaux producteurs mondiaux.

Dans ce contexte, Téte António a souligné la nécessité pour les deux pays de coordonner leurs positions afin de défendre leurs intérêts communs sur le marché international du diamant.

Le Botswana ouvre une mission diplomatique

De son côté, le ministre des Relations internationales du Botswana, Phenyo Butale, a annoncé la décision de son pays d'établir une mission diplomatique résidente en Angola, en signe de son engagement à approfondir les relations bilatérales.

L'annonce a été faite à l'issue de la session ministérielle de la première Commission bilatérale de coopération Angola-Botswana, après les travaux préparatoires menés au niveau des hauts fonctionnaires et la conclusion du volet ministériel.

Phenyo Butale a qualifié l'Angola de partenaire de confiance du Botswana dans la promotion d'une prospérité partagée en Afrique et dans la région.

Parmi les projets présentant un intérêt pour son pays, il a cité la raffinerie de Lobito, qu'il considère comme une référence pour la concrétisation d'initiatives similaires dans la région.

Le ministre a également mis en avant les préparatifs de la première Commission binationale, qui sera dirigée par les chefs d'État, ainsi que ceux de la visite d'État du Président du Botswana en Angola, prévue à partir de lundi.