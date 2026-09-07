Angola: Le pays et le Botswana signent des instruments pour renforcer leur coopération

Luanda — L'Angola et le Botswana ont signé, dimanche à Luanda, deux instruments juridiques destinés à renforcer leur coopération, dans le cadre de la première session ministérielle de la Commission bilatérale.

Selon le communiqué final de la réunion, les documents ont été paraphés par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le ministre des Relations internationales du Botswana, Phenyo Butale.

Le premier instrument est le Mémorandum d'entente portant établissement d'un mécanisme de consultations politiques entre les ministères des Relations extérieures de l'Angola et des Relations internationales du Botswana.

Le mémorandum prévoit la tenue de consultations politiques régulières entre les deux ministères, afin de promouvoir le dialogue sur les questions bilatérales ainsi que l'échange de vues sur des sujets d'intérêt commun aux niveaux régional et international.

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Le deuxième instrument est l'Accord entre l'Angola et le Botswana relatif à l'exercice d'activités professionnelles rémunérées par les personnes à charge du personnel diplomatique, administratif et technique des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités dans leurs pays respectifs.

L'accord permet aux personnes à charge des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires des deux pays d'exercer des activités professionnelles rémunérées, sur une base de réciprocité.

L'exercice de ces activités est soumis à l'autorisation de l'État accréditant, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales applicables.

La première session ministérielle de la Commission bilatérale de coopération avait été précédée d'une réunion des hauts fonctionnaires, tenue du 3 au 4 septembre.

À l'issue de la rencontre, les deux parties se sont déclarées satisfaites des résultats de la première Commission bilatérale et se sont engagées à tenir des consultations politiques périodiques.

L'Angola et le Botswana ont également réaffirmé leur soutien mutuel aux candidatures à des postes au sein des organisations régionales, continentales et internationales.

Les deux parties ont pris note du fait que l'accord portant création de la Commission binationale sera signé lors de la visite d'État du Président du Botswana, Duma Gideon Boko, en Angola, prévue du 7 au 9 septembre.

Elles sont également convenues de tenir la session inaugurale de la Commission binationale au Botswana, à une date qui sera fixée par voie diplomatique, considérant cette étape comme importante pour le renforcement et l'approfondissement des relations bilatérales.

Au cours de la réunion, de nouveaux domaines de coopération ont été identifiés et des actions ainsi que des projets ont été définis dans les secteurs considérés comme prioritaires par les deux pays.

À cet égard, les parties ont souligné leur intérêt à développer une coopération plus ambitieuse et fructueuse dans les domaines des transports et des infrastructures, de l'énergie, des ressources minérales, de l'agriculture et de l'élevage, de la sécurité alimentaire et du tourisme.

La tenue de la première Commission bilatérale constitue un jalon historique dans les relations entre l'Angola et le Botswana, puisqu'elle intervient 50 ans après l'établissement des relations politico-diplomatiques entre les deux pays, en 1976, souligne le communiqué final.