Afrique Australe: Des ambassadeurs de la SADC visitent les infrastructures du canal de Suez

Luanda — Des ambassadeurs des pays de la SADC accrédités en Égypte ont visité jeudi les infrastructures du canal de Suez afin de s'informer sur leur potentiel économique et d'identifier des opportunités de coopération avec les pays de la région.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Égypte, dont l'ANGOP a eu connaissance, la délégation comprenait l'ambassadeur d'Angola, Maquento Sebastião Lopes, ainsi que des représentants diplomatiques d'autres pays de la SADC accrédités au Caire.

Reçue par le président de l'Autorité du canal de Suez, Osama Rabie, la délégation a pris connaissance des principales activités de l'institution, notamment de la construction de bateaux et de navires de différents types, ainsi que de la disponibilité de l'Égypte à coopérer avec les pays africains dans le domaine de la formation maritime et portuaire.

Osama Rabie a souligné l'importance du canal de Suez pour l'économie égyptienne et le commerce international, tout en évoquant les entraves à la circulation des navires commerciaux dans la région en raison de la crise au Moyen-Orient.

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Les diplomates ont également visité des installations de pisciculture et une usine de transformation des produits de la pêche, où ils ont été informés du fonctionnement de ces infrastructures et de la disponibilité de l'Égypte à coopérer avec d'autres pays africains.

La délégation a en outre effectué une brève visite du nouveau canal de Suez, qui a bénéficié de travaux d'extension en 2015, avec l'ajout de 35 kilomètres parallèles au canal d'origine et l'augmentation de sa profondeur, permettant ainsi la navigation maritime dans les deux sens.

La visite s'inscrivait dans le cadre d'un programme visant à approfondir la connaissance du potentiel économique de l'Égypte et à identifier des opportunités de partenariat entre les entreprises égyptiennes et leurs homologues des pays membres de la SADC.

Des diplomates de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, de Maurice, de la Zambie et du Zimbabwe ont pris part à l'initiative.