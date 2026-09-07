Angola: Beto Bianchi attribue le mérite de la victoire à ses joueurs

Lubango — L'entraîneur du Wiliete de Benguela, Beto Bianchi, a attribué dimanche à Lubango le mérite de la victoire à ses joueurs, après le succès 4-0 obtenu face au Foresters FC des Seychelles, au stade de Tundavala.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre, Beto Bianchi a déclaré que, malgré les difficultés rencontrées, son équipe avait affiché une bonne préparation physique et mentale.

Selon le technicien, ce résultat permet à l'équipe d'aborder le match retour avec davantage de sérénité et de confiance.

Le match retour se disputera jeudi prochain au stade de Tundavala, le stade devant accueillir le Wiliete n'étant toujours pas disponible, faute d'homologation pour la compétition dans le pays de la formation seychelloise.

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De son côté, l'entraîneur du Foresters FC, Harold Houream, a cité le climat, l'altitude et la courte période de préparation de son équipe parmi les facteurs ayant pesé sur le résultat négatif obtenu à l'extérieur.

À cette occasion, il a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe, tout en assurant qu'elle serait mieux préparée pour le match retour.

Harold Houream a toutefois admis qu'il ne serait pas facile de remonter un retard de quatre buts et d'inverser le cours de cette confrontation.